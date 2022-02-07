Sucuoğlu: “Yerelde önce reform, sonra seçim gündeme gelmeli”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Haziran ayında yapılacak yerel seçimin 3-4 ay ertelenmesinin gündeme gelebileceğini söyledi, “Yerelde önce reform, sonra seçim yapılmalı” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, 28 olan belediye sayısının ortak konsensüs ile 13 ya da 14’e düşürebileceğine işaret etti.

Sucuoğlu’nun açıklaması özetle şöyle: “Yerel yönetimler çok sıkıntı. Yerel yönetimlerle ilgili reform paketleri var, yasalar var. Hızlı şekilde gündeme gelmeli.” “Yerelde önce reform sonra seçim yapılması daha mantıklı…” “Belediyeler Birliği beni ziyaret etti, yerel seçimin ertelenmesi görüşünü ortaya koydu. Ben de mantıklı buldum. 28 belediyede seçim yaparsınız bu da en az 25 belediyenin 4 yıl daha inim inim inlemesi demek. Bütçesel sıkıntı var. Ödeme sıkıntısı var, başkanlar perişan… 4 yıl daha mı bunu yaşatayım? Belediyelerin sayısının 13’e düşürülmesinde konsensüs sağlanabilir. Önce reform sonra seçim yapılması daha mantıklı…”

“Yerel seçimin 3-4 ay ertelenmesini konuşuyoruz”

“Yerel seçimin 1 yıl ertelenmesinden bahsetmiyoruz. 3-4 ay ertelenmesini konuşuyoruz. Seçime 12-13 belediye sayısı ile girelim.”

Sucuoğlu: Tek değil, birkaç ziyaretle süreç şekillenecek

Yerel seçim sancısı