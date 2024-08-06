Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, geçtiğimiz hafta biri ölümle diğeri de canlı yayında ambulans kaçırmakla sonuçlanan uyuşturucu vakalarına işaret etti, “Hükümet uyuşturucu kullanımı ile mücadele etmiyor” dedi.

Murat, basına yansıyan meselelerin buz dağının görünen yüzü olduğunu belirtti, çok ciddi psikozlara neden olan maddelerin (metamfetamin gibi), piyasayı egemenliği altına aldığını doktorların söylediğini dile getirdi.

Dönemin sağlık bakanının 2020 yılında, 1 yıl içinde AMATEM’in açılacağına dair yaptığı açıklamanın üzerinden 4 sene geçtiğine dikkat çeken Murat, “Maalesef hala mevcut değil. Ne oluyor? Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki psikiyatristler kendi imkânları ile bu hizmeti vermeye çalışıyorlar ama devlet sürekli önlerine engel çıkarıyor.” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aslı Murat şu ifadelere yer verdi:

Kit yok!

En önemli ve acil problemlerden biri, uyuşturucu kullanımını tespit edecek kitlerin yokluğu. Denetimli Serbestlik Yasası, yasada belirtilen miktarlarda tespit edilen ve ticaret yapmayıp bağımlı olan kişilere tedavi olma şartı ile serbestlik seçeneği sunuyor. Bunun yöntemi de Mahkeme tarafından belirlenen süre zarfında takip altında olmak. Bu takip, idrar ve kan testleriyle sağlanıyor. Bilin bakalım bu testler yapılabiliyor mu? Hayır, çünkü test kiti yok. Mahkeme tarafından verilen emirleri yerine getirecek mekanizma bir süredir çalıştırılamıyor.

Bağımlılıkla mücadelede (ticaretten bahsetmiyorum) sadece cezalandırmanın işe yaramadığını, tedavi edilemeyen bir bağımlının cezaevine girse de bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlayamadığını biliyoruz. Ama buna rağmen hükümet uyuşturucu kullanımını engelleyici hiçbir somut adım atmıyor. Sadece ele geçirilen küçük tacirleri hapsetmek, aslında rehabilite edilmesi gereken bağımlıları da afişe ederek daha çok toplumdan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar.

1- AMATEM niye hizmete başlamadı?

2- Denetimli serbestlik hakkını kullanan kişilerin takip, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanılan kitler niye temin edilmiyor?

3- Yıllardır Meclis’in tozlu raflarında bekleyen Fasıl 252 Akıl Hastaları Yasası taslağı, bağımlılıkla mücadeleyi de içeren şekilde niye yasalaştırılmıyor?

4- Küçük yaşlara düşen kullanımı engellemenin en temel yöntemi olan bilgilendirici dersler her yaştan çocuk için niye müfredata dahil edilmiyor?