Hükümet senaryoları masada: Gayrı resmi görüşmeler başladı resmi temaslar haftaya

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasına göre hükümeti kurma görevini alacak UBP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın, Parti Meclisi ise Cumartesi bir araya gelecek.

CTP’de ve DP’de bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak, YDP ise bu akşam parti MYK’sı görüşecek. Seçim sonuçlarında büyük oranda oy kaybı yaşayan HP’de arka arkaya hem PM hem de MYK toplantıları yapıldı.

Ayşe GÜLER

Erken seçim heyecanı bitti, siyasi kulisler hareketlendi.

Resmi süreç, yemin töreni sonrası başlayacak olsa da siyasi partilerde gayrı resmi görüşmeler, olası hükümet senaryolarına yönelik nabız yoklaması start aldı.

Tüm partilerde bu hafta seçim sonuçlarını değerlendirme dışında, hükümette yer alıp almamaya ilişkin yol haritası belirleme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamasına göre hükümeti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yarın, Parti Meclisi Cumartesi bir araya gelecek.

CTP’de ve DP’de bu hafta Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak, YDP ise bu akşam parti MYK’sı görüşecek.

Seçim sonuçlarında büyük oranda oy kaybı yaşayan HP’de arka arkaya hem PM hem de MYK toplantıları yapıldı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mevcut aritmetiğe bakıldığında halkın CTP’ye güçlü bir muhalefet görevi verdiğini söyledi, bu aritmetikle CTP dışında bir hükümetin kurulabileceğinin görüldüğünü de kaydetti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Şubat ortasına kadar yeni hükümeti netleştirmek istediklerini ifade etti.

Hasipoğlu, yemin törenine kadar hükümet ortağını bulmak istediklerini, bu süreye kadar da gerekli anlaşma ve protokolleri yapma hedefinde olduklarını söyledi.

DP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı, parti olarak koalisyon hükümetinde yer almak için herhangi bir şart ortaya koymayacaklarını dile getirdi, yalnızca ‘sağlık, eğitim gibi alanlarda atılacak adımların yarım kalmaması için çalışmaların Meclis’ten geçmesi’ konusunda bir talepleri olacağını söyledi.

Tunçtaşlı, Bu hafta içerisinde parti MYK’sının toplanacağına yönelik bilgi de paylaşarak, gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hem MYK hem de PM’de seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini, olası hükümet formüllerini masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Öte yandan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, seçim sonuçlarına göre ülkede büyük ihtimalle üçlü koalisyon hükümetinin hayata geçeceğini dile getirerek, 27’ye dayalı iki partili koalisyon hükümetinin önemli icraatları yapmakta zorlanacağını, bu nedenle geniş tabanlı hükümetin göreve başlamasının şart olduğunu söyledi.

PARTİ YÖNETİCİLERİ NE DEDİ?

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Halk CTP’ye güçlü muhalefet görevi verdi”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mevcut aritmetiğe bakıldığında halkın CTP’ye güçlü bir muhalefet görevi verdiğini söyledi, bu aritmetikle CTP dışında bir hükümetin kurulabileceğinin görüldüğünü de kaydetti.

Sorakın, siyasi teamül gereği UBP’nin tüm partilere ziyaret yapacağını, kapılarının açık olduğunu ifade ederek, “UBP’nin içerisinde yer aldığı 1 ya da 2’li koalisyon hükümeti görülüyor” dedi.

Buna rağmen hükümet kurmaya yönelik herhangi bir teklifin gelmesi halinde parti yetkili organlarında konuyu görüşülebileceklerini de dile getiren Sorakın, Parti Meclisi’nin önümüzdeki hafta toplanacağını söyledi.

Sorakın, tüm ilçelerde seçim değerlendirmesi yaparak, yeni bir yol haritası belirleyeceklerini aktararak, “Hükümetin kurulmasıyla alakalı yasal zorunluluklar. Bu nedenle beklenecek, ardından hükümet kurulacak. Kurulacak hükümet, ülkenin var olduğu duruma çözüm getirmelidir” şeklinde konuştu.

Ekonomiden sağlığa dünya kadar sorun olduğunu ifade eden Sorakın, sorunların nasıl çözülebileceğiyle alakalı düşünceleri ortaya koyduklarını, Meclis ve meclis dışında da seçim sürecinde güçlü muhalefet yapacaklarını sözlerine ekledi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu:

“Şubat ortasına kadar yeni hükümeti netleştirmek istiyoruz”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Merkez Yönetim Kurulu’nun yarın, Parti Meclisi’nin ise Cumartesi bir araya geleceğini söyledi.

Hasipoğlu, ‘siyasi istikrar’ yorumunu yineleyerek, CTP dahil tüm siyasi partilerle görüşeceklerini belirtti.

Hızlı ve sonuç alıcı bir yol haritası oluşturacaklarını kaydeden Hasipoğlu, Şubat ortasına kadar yeni hükümeti netleştirmek istediklerini ifade etti.

Hasipoğlu, yemin törenine kadar hükümet ortağını bulmak istediklerini, bu süreye kadar da gerekli anlaşma ve protokolleri yapma hedefinde olduklarını söyledi.

DP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı:

“Sağlık, eğitim gibi alanlarda atılacak adımlar Meclis’ten geçmesini talep edeceğiz”

DP Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı, parti olarak koalisyon hükümetinde yer almak için herhangi bir şart ortaya koymayacaklarını dile getirdi, yalnızca ‘sağlık, eğitim gibi alanlarda atılacak adımların yarım kalmaması için çalışmaların Meclis’ten geçmesi’ konusunda bir talepleri olacağını söyledi.

Tunçtaşlı, bu hafta içerisinde parti MYK’sının toplanacağına yönelik bilgi de paylaşarak, gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydetti.

“Ülke menfaati için yararlı olacağını düşündüğümüz oluşumun içerisinde olacağız” diyen Tunçtaşlı, İstikrarlı hükümet modeli neyse destek veririz” dedi.

Tunçtaşlı, sürecin önümüzdeki hafta şekilleneceğini ifade ederek, şu ana kadar resmi görüşme olmadığını ancak genel başkanlar arasında muhakkak görüşme olduğunu da sözlerine ekledi.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk:

“Büyük ihtimalle üçlü koalisyona dayalı hükümet hayata geçer”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, seçim sonuçlarına göre ülkede büyük ihtimalle üçlü koalisyon hükümetinin hayata geçeceğini dile getirerek, 27’ye dayalı iki partili koalisyon hükümetinin önemli icraatları yapmakta zorlanacağını, bu nedenle geniş tabanlı hükümetin göreve başlamasının şart olduğunu söyledi.

Öztürk, bu akşam parti MYK’sının toplanarak, seçimi değerlendireceklerini söyledi, ardından koalisyona yönelik yol haritasını belirleyeceklerini dile getirdi.

Öztürk, sürecin başlaması için önce YSK tarafından kesinleşen adayların Resmi Gazete’de yayımlanacağını, ardından da mazbata töreninin yapılması gerektiğini belirtti.

Siyasi partiler arasında görüşmelerin Meclis toplantısı sonrasında resmen başlayacağını dile getiren Öztürk, bu süre içerisinde de yetkili kurullarda gerekli kararların alınacağını ifade etti.

Öztürk, YDP olarak Türkiye ile imzalanan protokollerin yerine getirilmesi ve yapısal reformlarının hayata geçmesinin olmazsa olmazları olduğunu da savunarak, “Koltuk kapmak için hükümette olmanın anlamı yok” dedi.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Şu anda resmi veya gayrı resmi müzakere girişimi yok”

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hem MYK hem de PM’de seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini, olası hükümet formüllerini masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Manavoğlu, şu anda resmi veya gayrı resmi herhangi bir müzakere girişimi olmadığını ifade etti.

Manavoğlu, yeni yapılanma sürecine girmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.