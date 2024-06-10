Hükümet “mali sorunlar” nedeniyle bayram tatilini uzatmayacak

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Haziran’da başlayacak 5 günlük Kurban Bayramı tatilini kamu için 9 güne yükseltti, bayram tatilinin Kıbrıs’ın kuzeyinde de 9 güne yükselip yükselmeyeceği merak konusu halini aldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre hükümet, bayram tatilinin 5 günde sınırlı kalması yönünde mutabakata vardı.

Elde edilen bilgilere göre Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na bir rapor sunarak, Perşembe ve Cuma gününün resmi tatil olarak verilmesi halinde, ek mesailerle bağlantılı olarak mali sorunlar yaşanacağını aktardı, bu nedenle gündeme alınmamasını talep etti.

Bu kapsamda UBP – YDP – DP Hükümeti, bayram tatilinin 5 günde sınırlı kalması yönünde mutabakata vardı.

Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Bayram, 19 Haziran Çarşamba gün sona erecek.

Türkiye Cumhuriyeti, Çarşamba gün sona erecek bayram tatiline, Perşembe ve Cuma gününü de eklemiş durumda. Hafta sonuyla birleşen tatil, 9 gün devam etmiş olacak.