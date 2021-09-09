“Hükümet kurultay telaşı, atama yoğunluğu ve kurumlarımızın nasıl peşkeş çekileceği uğraşı içerisinde…”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, KOOP-SEN'in partizan istihdama karşı Binboğa Yem, Harup Fabrikası ve Gaz tesislerinde üç gündür devam ettiği greve işaret ederek hükümetin duyarsızlığına tepki gösterdi.

“Hükümetse kurultay telaşı, atama yoğunluğu ve kurumlarımızın nasıl peşkeş çekileceği uğraşı içerisinde” diyen Erdoğan Sorakın, “Aslında toplumun geleceği hiç umurlarında değil, bugüne kadar da hiç olmamıştır. Bu zihniyet menfaat, rant ve koltuğu korumak için her şey mubahtır anlayışı üzerine kurulmuş ve bu anlayış üzerinden beslenmektedir” vurgusunda bulundu.

“Dolayısı ile bu ucube yapıdan birşey beklemek ölüden göz yaşı beklemek gibi bir şey. Halk yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmektir” diye konuşan Sorakın sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

Kooperatifler, Kıbrıs Türk toplumunun en temel değerlerinden olup kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Üretimden, birikime ve tüketime kadar birçok alanda örgütlenmiş olup toplumun menfaati ana misyonu ile çalışmaktadırlar. Kar amaçlı değil, denge unsuru olmak için, üreticiyi desteklemek, tüketiciyi korumak için kurulmuşlardır. Kooperatifler, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yaşamda yer bulma halidir. Toplum yaşamında bu kadar önemli bir yere sahip olan kooperatifler maalesef azınlık hükümetinin baskısı altında bulunmakta, uygulamaları ile zayıflatılmakta ve zora sokulmaktadırlar.

Koop-Sen, bütün bu hassasiyetleri gözeterek “siyasi istihdamlara son verilmesi” talebiyle Binboğa Yem, Harup Fabrikası ve Gaz tesislerinde üç gündür tam katılımla grevde. Hükümetse kurultay telaşı, atama yoğunluğu ve kurumlarımızın nasıl peşkeş çekileceği uğraşı içerisinde.

Aslında toplumun geleceği hiç umurlarında değil, bugüne kadar da hiç olmamıştır. Bu zihniyet menfaat, rant ve koltuğu korumak için her şey mubahtır anlayışı üzerine kurulmuş ve bu anlayış üzerinden beslenmektedir. Dolayısı ile bu ucube yapıdan bir şey beklemek ölüden gözyaşı beklemek gibi bir şey. Halk yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmektir.

“Koop-Sen’in grevini ibretle izliyoruz”

Binboğa’da ‘siyasi istihdama’ karşı uyarı grevi