“Hükümet kurulsun, kurultay kararı PM’de görüşülecek”

Devrim DEMİR

Ulusal Birlik Partisi yönetimi kurultay süreci için hükümet kurma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma süreci tamamlandıktan sonra, Parti Meclisi'ni toplayarak kurultayla ilgili karar üreteceklerini söyledi.

1 Kasım tarihinde aldığı oylarla ikinci tura kalan ve daha sonra adaylıktan çekildiğini duyuran Faiz Sucuoğlu “bu süreçte açıklama yapmasının yanlış anlaşılabileceğini” söyledi, yorum yapmaktan kaçındı.

YENİDÜZEN’in söz verdiği Sucuoğlu, “Ersan Saner’in açıklamalarına ekleme yapmayacağını” belirtti.

İkinci tura kalarak daha sonra adaylıktan çekildiğini açıklayan Hasan Taçoy ise, olası kurultay ile ilgili “1 yıl içinde UBP’nin üçüncü kez kurultay yaparak gerilmeye ihtiyacı yok” dedi. Taçoy, hükümetin CTP tarafından kurulması halinde UBP PM’nin toplanarak ‘Olağan Genel Kurul’ yapması gerektiğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 31 Ekim tarihinde Ulusal Birlik Partisi kurultaya gitmişti. 4 adayın yarıştığı kurultayda Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu en yüksek oyu alarak ikinci tura kalmıştı.

7 Kasım tarihinde yapılması planlanan ikinci tur öncesinde Sucuoğlu ve Taçoy adaylıktan çekilmişti. Çekilme kararı Türkiye müdahalesi olarak yorumlanmış, Sucuoğlu da bu görüşü destekleyen bir açıklama yapmıştı.