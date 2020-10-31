“Hükümet ekonomiye odaklansın”

Aygün Bahar ÖKMEN

YENİDÜZEN, ‘hükümet kaosu’nu yurttaşa soruyor, adım adım ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kez Mağusalı YENİDÜZEN’e konuştu,çoğunlukla ekonominin bir erken genel seçimi kaldıramayacağı görüşünü belirtti… Kurulacak hükümetin ‘ekonomiye odaklanmasını’ istedi.

Mağusa esnafı ve Mağusa sakinleri “Hükümet bir an önce kurulmalı” dedi.

Mağusalı ne dedi?

Altan Bahadır:

“İlk olarak salgının kontrol altına alınmalı”

Mağusa esnafı Altan Bahadır, “Hükümet tabi ki bir an önce kurulmalı. Başıboş bir şekilde nereye kadar?” dedi. Erken seçimin ekonomiye etkisi konusunda konuşan Bahadır, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçim olursa ona da bütçe yaratılır. Türkiye’den yardım gelir” şeklinde konuştu. “Onlar işlerine nasıl gelirse o şekilde yönlendiriyorlar bizi. Bizim söz hakkımız kalmadı ki…” ifadelerini kullandı. Yeni hükümet kurulduğunda önceliği pandemi konusuna vermesi gerektiğini dile getiren Bahadır, “Salgının, pandemi hastanesinin gündeme alınması şart. Testlerin insanların rahatça yaptırabileceği bir şekle getirilmesi gerekiyor. Her şey ücrete bağlanmamalı” dedi.

Bahadır, “İkinci olarak ise bağımsız olmaktır. Kendi yağımızda kavrulabilmemizdir. Eksiklerimizi tamamlayarak kendi idaremizi kendimiz yapmalıyız. Eğer bağımsız olamaz ve kendimizi yönetemezsek hiçbir şey düzelmez” şeklinde konuştu. Ekonomiye de değinen Bahadır, “Tüm işletmelerin boynunda asılı bir kredi borcu var. Bu konuda da çalışmalar yapılmalıdır” dedi.

Seyithan Kalyoncuoğlu:

“Ekonomimiz dışa bağlı…”

Hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğini ifade eden Mağusa esnafı Seyithan Kalyoncuoğlu , “Koalisyon kurulmasa da yeni bir erken seçimi ekonomimiz kaldırır. Çünkü ekonomimiz dışa bağlı…” şeklinde konuşarak olası bir erken seçimi Türkiye’nin karşılayacağına işaret etti. Kurulacak yeni hükümetin önceliği yollara vermesi gerektiğini ifade eden Kalyoncuoğlu, “Bu yollar artık bizi taşımıyor” dedi.

Taner Kaya:

“Ekonominin böyle bir erken seçimi kaldırabilmesi imkânsız”

Hükümet kesinlikle bir an önce kurulmalı diyen Mağusa esnafı Taner Kaya, “Koalisyon kurulmaz da erken seçime gidilirse ekonomi bunu destekleyemez” şeklinde konuştu. “Zaten hep dışarıdan destek alan, dışa bağımlı bir ülkemiz var. Ekonominin böyle bir erken seçimi kaldırabilmesi imkânsız” dedi.

Kurulacak yeni hükümetin ilk olarak üretime odaklanması gerektiğini belirten Kaya, “Tüketimi bırakıp üretime geçmeliyiz. Ülkeler gelişecekse, üretim şart. Oysa burada sadece tüketim var” ifadelerini kullandı.

Ali Arslan:

“Esnafın, insanların hali belli… Kurulacak hükümet ekonomiye odaklanmalı”

Ekonominin erken seçimleri kaldırabileceğini ifade eden Mağusa esnafı Ali Arslan, “Nasıl olsa para çok, bir yerlerden geliyor” dedi. Arslan, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Kurulacak yeni hükümetin ekonomiye yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Arslan, “Esnafın, insanların hali belli. Durum genel olarak çok kötü” dedi.

Aslı Siyakuş:

“Devlette hükümet olmak zorundadır. Hükümet tabi ki bir an önce kurulmalıdır”

Aslı Siyakuş, “Hükümet tabi ki bir an önce kurulmalıdır” dedi. “Devlette hükümet olmak zorundadır. Ülke çıkarlarının korunması gerekir. Bir hükümete ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Erken seçim hakkında yorum yapan Siyakuş, “Ülkemizin bir erken seçimi kaldıracak ekonomiye sahip olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Siyakuş, yeni hükümetin çevre düzenlemesi ve temizliğe odaklanması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Paşa:

“Ekonomimiz erken seçimi kaldırmaya müsait değil”

Hükümet kurulsa da kurulmasa da bir şey değişmeyeceğini ifade eden Mağusa esnafı Mehmet Paşa, “Olası bir erken seçim diyoruz ama ekonomimiz böyle bir seçimi kaldırmaya müsait değil” dedi. Ekonominin pandemi öncesinde de kötü olduğuna dikkat çeken Paşa, pandemiden sonra daha da kötüye gittiğini anımsattı.

Paşa, “Gelecek olan hükümet ekonomiyi düzeltmeye çalışmalı ama bugüne kadar kim geldiyse ekonomiyi hep sona bıraktılar” dedi. “Ekonomi hep arka planda kalıyor. Biz TL kazanıp Sterlin ile ödeme yapıyoruz. Ekonomi konusunda yapılması gereken çok şey var” ifadelerini kullandı.

Şaziye Şafaklı:

“Kurulacak hükümet ekonomiye yoğunlaşmalı”

Şaziye Şafaklı, “Hükümet elbette ki bir an evvel kurulmalıdır” dedi. Olası erken seçimi değerlendiren Şafaklı, “Pandemiden dolayı ekonominin durumu malum. Erken seçimi kaldırabileceğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Şafaklı, “Kurulacak hükümet ekonomiye yoğunlaşmalı. Maddi durum çok kötü… Herkes batmış vaziyette” ifadelerini kullandı.

Ramazan Balcı:

“Olası bir erken seçim durumunda Türkiye’den kaynak yaratılır”

Hükümet seçilse ne olur, seçilmese ne olur diyenlerden biri de Mağusa esnafı Ramazan Balcı’ydı. Balcı, “Giden gelen aynı… Hiçbir şey değişmiyor” dedi. Olası bir erken seçim durumunda Türkiye’den kaynak yaratılacağını belirten Balcı, “Bizim bir bütçemiz olması gerekmiyor” dedi. Kurulacak yeni hükümetin ekonomiyi düzeltmesi gerektiğini ifade eden Balcı, “Ekonomi zaten kötüydü. Pandemiden sonra daha da kötü oldu. Nufüs olmazsa, öğrenci, turist olmazsa nasıl geçineceğiz?” dedi.

Alev Türkoğlu:

“Yeni hükümet Türkiye ile ilişkilere ve ekonomiye ağırlık vermeli”

Mağusa esnafı Alev Türkoğlu, “Yeni hükümet bir an önce kurulmalıdır” dedi. Türkoğlu, ekonominin erken genel seçimi kaldırmaya müsait olmadığını ancak erken genel seçime de mecbur olduğumuzu ifade etti. Ekonominin pandemiden önce de kötü olduğunu ifade eden Türkoğlu, pandemiden sonra daha da kötü olduğunu belirtti. Kurulacak olan hükümetin Türkiye ile ilişkilere ve ekonomiye ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti.