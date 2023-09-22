Hükümet 17 kişiye daha ‘istisnai’ yurttaşlık verdi

UBP – YDP – DP Hükümeti, 17 kişiye daha ‘istisnai’ yurttaşlık verdi. Yurttaşlıklarla ilgili 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendi kullanıldı.

İlgili madde “Yurttaşlığa alınması Bakanlar Kurulunca zorunlu görülenler” olarak yer alıyor. Hükümet son olarak Mayıs ayında 214 kişiye daha istisnai yurttaşlık hakkı vermişti.