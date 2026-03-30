“Hükümet, 1 Nisan itibariyle halkı zam yağmuruna tutmaya hazırlanıyor”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Hükümetin, hayat pahalılığı ödeneği ve asgari ücreti durdurup, 1 Nisan itibariyle vatandaşı zam yağmuruna tutmayı hedeflediğini söyledi; “Halk oluşacak hayat pahalılığının altında inim inim inleyecek” dedi.

Hükümetin, batan maliyeyi yüzüyor gibi gösterecek bir enstrüman aradığını belirten Şahiner, “Aradıklarını buldular: Borçlanma. Yahu borç batağı içerisindesiniz. Bu yasa geçerse daha fazla borçalnmanın önünü açacak bir kapari arıyorsunuz. Çünkü bankaları da riske sokuyorsunuz. Aynen halk gibi” şeklinde konuştu.

Hükümetin esas hedefinin, halkın ensesinden ve borçlanarak kazanacağı faydayı, önümüzdeki seçimlerde, seçim ekonomisi olarak kullanmayı hedeflediğini söyleyen Şahiner, “KKTC maliyesi, bankalar önünde dilenen bir pozisyona düştü” ifadelerini kullandı.

Şahiner, "1 Nisan itibariyle zamları sıralayacaksınız! Elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, seyrüsefere ne kadar zam gelecek? Bunların dolaylı olarak yaratacağı dar boğaz, enflasyon, nerelere ulaşılacak? Bu zamları yapıp bu yasayo getirseniz, bu kadar tepki çekmezdiniz. Ama siz tam anlamıyla açıkgözlük yapmaya çalışıyorsunuz. Halk oluşacak hayat pahalılığının altında inim inim inleyecek" şeklinde konuştu.