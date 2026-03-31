KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hayat pahalılığı yasa tasarısı sürecinde yaşanan olaylara ve yürürlüğe konulan yasa gücünde kararnameye ilişkin, yaşananların toplumda ciddi rahatsızlık yarattığını belirterek uygulamanın hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini ifade etti.

Metin Atan, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısının görüşmeleri sırasında yaşanan olayların toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını belirterek, “Ortaya çıkan kaos, darp olayları ve gerilim, asla kabul edilemez durumlardır” dedi.

Atan, buna rağmen emekçilerin ve toplumun gösterdiği güçlü katılım ve kararlı duruşun demokrasi adına önemli bir örnek olduğunu ifade ederek tüm kesimlere teşekkür etti.

UBP-DP-YDP hükümetinin, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen yasayı Resmi Gazete’de yayımlayarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koymasına işaret eden Atan, bunun anti-demokratik bir uygulama olduğunu belirtti.

Atan, “Bu uygulama, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün açıkça ihlalidir” dedi.

KAMU-SEN olarak ortaya koydukları kararlılık doğrultusunda sendikalarla dayanışma içerisinde mücadeleye devam edeceklerini belirten Atan, “Bu hukuksuz ve anti-demokratik uygulamaya karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.