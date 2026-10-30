“28 canın hesabını kim verecek?”

Filo Jet faciasında yakınlarını kaybeden aileler, Girne Mahkemesi önünde kazada hayatını kaybeden 28 kişi için adalet istedi.

Filo Jet faciası kapsamında duruşmaya giren zanlılar, Girne Mahkemesi önünde bekleyen aileler tarafından protesto edildi. Aileler, mahkeme önünde “Kaza değil, cinayet”, “Adalet istiyoruz” sloganı taşıyan pankartlar açtı.

Duruşmanın ardından faciada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, aileler adına açıklama yaptı.

Tahkikatın işleyişine ilişkin eleştirilerde bulunan Özbiler, tahkikat polisinin soruşturmadan alınmasını istedi.

Geminin neden battığına dair henüz bir açıklama yapılmamasına tepki gösteren Özbiler, "3 bin dolara ehliyet alınabileceği yönündeki VDR kaydına” işaret ederek, buradan gemi kaptanının ehliyetinin olmadığı sonucuna varılabileceğini söyledi.

Zanlıların 3-7 yıl ile yargılanmasını da eleştiren Özbiler, zanlılar dışında sorumlu olan yetkili kişilerin nerede olduğunu sordu.