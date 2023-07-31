Hristodulidis: Müzakerelerin yeniden başlaması için mümkün olan her şeyi yapacağız

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün, Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre açıklamasında, her şeyin müzakere masasında değerlendirileceğini ifade eden Hristodulidis, Kıbrıs Rum liderliği açısından ilerlemenin anahtarının BM Genel Sekreteri'yle yapılacak görüşmede olduğunu savundu.

Dünkü açıklamaları çerçevesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İki devlet ve egemen eşitlik" konusundaki duruşundan, Türkiye'nin Annan Planı döneminde olduğu gibi daha esnek olacağı pozisyonuna göre bir fark görüp görmediklerinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, Erdoğan’ın demecini gördüğünü ve açıklamaları dinlediğini, aynı zamanda özellikle öncü rol üstelenen Avrupalılar olmak üzere birçok muhatabının değerlendirmelerini de dinlediğini ifade etti.

Her şeyin müzakere masasında değerlendirileceğini ve kendisinin hazır olduğunu dile getiren Hristodulidis, bu yüzden BM Genel Sekreteriyle yapılacak görüşmenin, Avrupa-Türk meseleleri konusunda atılacak bir sonraki adımlar hususunda da belirleyici olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Açıklamasında Avrupa Konseyi’nin esasında Avrupa-Türk meselelerinin Ekim ayında ele alınacağına karar verdiğini de hatırlatan Hristodulidis, Ekim ayından önce BM Genel Kurulu toplantısı olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin “Türk tarafı birçok kışkırtıcı açıklama yaparken sustuğu için bazı kişiler tarafından eleştirildiğine” dair gözlemini ortaya koyması üzerine ise Hristodulidis, bunun doğru olduğunu ifade ederek, kendisinin bilinçli olarak yanıt vermediğini çünkü Kıbrıs sorununun iletişimsel anlamda yönetilmesinin kendisini ilgilendirmediğini belirtti.

Kıbrıs sorununun basın açıklamalarıyla veya Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la her gün bir çatışmaya girmesiyle çözülmeyeceğini belirten Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne yaptıkları ziyaret esnasında da bilinçli olarak Tatar’ın söylediklerine yanıt vermemeyi tercih ettiğini iddialarına ekledi.

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Hristodulidis’in Avrupalı ortakların müdahalesinin ve Avrupa-Türk meselelerinde gözlemlenen tüm hareketliliğin, Kıbrıs Rum liderliğinin inisiyatifleriyle ilgisiz olmadığını düşündüğü ifade edildi.

Genel kabul görmüş, herkes için karşılıklı fayda sağlayan bir durumun nasıl yaratılacağı konusunda kendi net yaklaşımlarıyla bir çaba başlatıldığını da öne süren Hristodulidis, bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le yapacakları görüşmenin temel konusunun, Avrupa-Türk meselelerindeki ilerlemenin hem Kıbrıs sorunu hem de Türk-Yunan meselelerinden geçmesine bağlı olarak, Avrupa-Türk meseleleri olacağını dile getirdi.

Gazete, Hristodulidis’in açıklamalarına dayanarak, bazı yabancı liderlerin Kıbrıs sorununda, Avrupa-Türk meselelerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına kapı açacak gelişmeler yaşanması için çalıştığını da yazdı.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la yaptığı görüşmenin akabinde, Kıbrıs Türk tarafının yaklaşımında herhangi bir değişiklik olduğunu hissedip hissetmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, “baş başa bir görüşme yaptıklarını, doğal olarak bunun çok kısa sürdüğünü, Ersin Tatar’ın kendisine bazı şeyler söylediğini ancak bunu açıklamak istemediğini ve Tatar adına konuşamayacağını” ifade etti.

Ersin Tatar’ın söylediklerine verdiği yanıtta “Sayın Tatar’a bütün bunları müzakere masasında göreceklerini söylediğini” ifade eden Hristodulidis, devamla “müzakere etmezseler ve müzakereler yeniden başlamazsa, söylenenlerin geçerli olup olmadığını pratikte göremeyeceklerini” öne sürdü.

Hristodulidis, Tatar’a söylediği ikinci şeyin ise “bugün bu gidişata göre, kaybedenlerin yalnızca Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olduğunu” sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, Hristodulidis’in bir gazetecinin Ersin Tatar’la Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'na gerçekleştirdikleri ziyaretin dostane bir ortamda gerçekleştiği ve sosyal içerikli görüşmeleri ile New York’ta BM Genel Sekreteri'yle üçlü görüşmeleri konusunda bir yanıt bekleyip beklemediği sorusuna verdiği yanıta yer verdi.

Açıklamasında “yeni bir şey olmadığını” söyleyen Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'yle görüşmeleri konusunda Tatar’dan yazılı veya sözlü olarak ortak başvuruda bulunmalarını istediğini, Tatar’ın buna tepkisinin olumlu olduğunu, öte yandan bu tarz görüşmelerin her daim yapıldığını ifade etti.

Hristodulidis, kendilerini ilgilendiren şeyin ortaya sonuç çıkması olduğunu ve kendilerinin bunun için çalıştığını da söyledi.

Hristodulidis açıklamasında Tatar’a, sosyal içerikli bir akşam yemeğinde bir araya gelmelerine dair davetini yinelediğini de ifade etti.

Hristodulidis açıklamasının sonunda, herhalükarda, müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının oluşması için mümkün olan her şeyi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre de, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis açıklamasında, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, müzakerelerin derhal yeniden başlamasının mümkün hale gelmesine dair diplomatik çabalarının süreceğini söyledi.

Habere göre, AKEL partisi Örgütlenme Sekreteri Haris Karamnos ise açıklamasında, nihai bölünmenin eşiğinde olduklarını ve geçmişten ders almaları gerektiğini söylerken, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin seçeneğin tek olduğunu sözlerine ekledi.