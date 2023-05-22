Hristodulidis mülteci politikasına ilişkin planları hakkında AB’li diplomatlara bilgi verdi

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta görev yapan AB üyesi ülkelerin misyon şeflerine, kaçak mülteci akınının önlenmesi adına atmayı planladığı adımlar konusunda bilgi verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Kontrol Poli’de (İstanbul) Başlasın” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, İstanbul üzerinden Kıbrıs'ın kuzeyi ve sonrasında adanın güneyine yönelik kaçak mülteci sorununun çözümü konusundaki bir dizi önerisi hakkında Kıbrıs’ta görev yapan AB diplomatlarına bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, AB üyesi ülke diplomatlarıyla Cuma günü yaptığı toplantıda, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs üzerinden gelen yoğun kaçak mülteci akınına maruz kaldığı iddiasında bulunan Hristodulidis, daha önce de güney basınında yer alan planı hakkında bilgi aktardı.

Hristodulidis, Türkiye’nin AB ile geri kabul anlaşmasını tam olarak uygulaması, FRONTEX çerçevesindeki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu çerçevede İstanbul’da yolcu kontrollerinin sıkılaştırılması önerilerini yinelerken İstanbul’dan adanın kuzeyine uçuş yapan havayolu şirketleriyle bu konuda temasa geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımamasının mülteci akınları konusunda işbirliği yapılmasının önündeki en büyük engel olduğu iddiasında da bulunan Hristodulidis, bu sorunun, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler’in kurdukları teknik komiteler aracılığıyla çözülemeyeceğini de iddia etti.

Toplantıda ayrıca, “kaçak mültecilerin yüzde 95’inin Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtikleri ve birçoğunun KKTC öğrenci vizesine sahip oldukları" iddiaları da gündeme geldi.