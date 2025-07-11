Hristodulidis Kıbrıslı Türk heyetle görüştü

Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Arif Hasan Tahsin Vakfı'nın oluşturduğu Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi heyeti dün Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi haberi “Kıbrıs Rum Tarafının Olumlu Bir Şey Beklediği Beşli Konferans Işığında Lefkoşa’da Yoğun Hazırlık-New York Öncesinde Kıbrıslı Türklerle Görüşme” başlığıyla aktardı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık binasında yer alan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi’nin, adanın kuzeyindekli cumhurbaşkanlığı seçimleri ışığında, demografik yapıyla ilgili görüşünü ortaya koyduğu ve Hristodulidis'e taleplerini içeren bir de yazı sunduğu belirtildi. Gazete heyetin, Afrika/Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Şener Levent’e destek talebinde de bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Hristodulidis’in, iki kesimli iki toplumlu federal çözüme yönelik bağlılığını ve müzakere masasına geri dönülmesi için tüm gücüyle çaba göstereceğini teyit ettiğini ifade etti.

Papadopulos, Hristodulidis’in görüşme sırasında heyetin dile getirdiği çeşitli sorunları dinlediğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yardım edebileceği noktalarda bu sorunları çözme sözü verdiğini belirtti.

Papadopulos açıklamasında hükümetin, tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerle ilgili aldığı 14 tedbire de atıfta bulundu. Papadopulos hayata geçirilen veya geçirilme aşamasında olan bu "tedbirlere" ilişkin iç rapordan söz ederek bu raporun, bilgilendirme amaçlı Kıbrıslı Türk heyete de gönderileceğini söyledi.

New York öncesinde hazırlıklar

Fileleftheros gazetesi aynı haberde New York’taki beşli konferans öncesinde hazırlıkların sürdüğünü, Hristodulidis ile yakın çalışma arkadaşlarının bu yöndeki günlük toplantılarına devam ettiğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Antoniu dün Kıbrıs Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının New York’a, Güve Yaratıcı Önlemlerden bazıları için açıklama olması temennisiyle gideceğini ifade etti.

Antoniu, Kıbrıs sorununun özü konusunda müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla her iki tarafı daha yakınlaştıracak somut sonuçların New York’ta alınması temennisini dile getirdi. Antoniu açıklamasında ayrıca “şu anda olmak istediğimiz noktada olduğumuza dair iyimser olmamızı sağlayacak bir şey yok” ifadesini de kullandı.

Holguin temaslarını tamamladı

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’taki temaslarını tamamladığını, GYÖ’lerde olumlu bir şey elde edilmesine yoğunlaştığını, bu nedenle Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau ve Kıbrıslı Türk Müzakereci Güneş Onar ile günlük görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Holguin’in, 16-17 Temmuz’daki ikincisi yapılacak beşli konferans hazırlıkları için New York’a gideceğini yazan gazete gayriresmi beşli konferansta, geçtiğimiz mart ayından bu yana sağlananlar konusunda değerlendirme yapılacağını belirtti.

Gazete Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) haberine dayanarak “mezarlıklar, çevre meseleleri ve gençlik teknik komitesinin” uygulama sürecine girdiğini yazdı.

CNA’nın haberine dayanarak Holguin'in müzakerecilerle toplantılarında geriye kalan konulara, geçiş noktalarına, mayınların temizlenmesine ve güneş parkına odaklandığını da yazan gazete CNA’nın kaynakların “bu yöndeki çabaların sürdüğünü ancak henüz kesinleşen bir durumun olmadığı” yönündeki açıklamasına da yer verdi.

Haberde “Nihayetinde New York’a gitme nedeninin” sorulması üzerine aynı kaynakların, Cenevre’de bir sonraki toplantının temmuz ayında yapılmasına karar verildiğini anımsattığı ve "eğer bir görüşme gerçekleşmezse, bu doğru mesaj olmaz, yapılmasına karar verilmişse bunun yapılması gerekir” dediği de yer aldı. Aynı kaynaklar, New York’ta, Cenevre’de yapılan bir önceki toplantıdan bu yana ulaşılan noktanın bir değerlendirileceğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi Holguin’in dün adadan ayrıldığını yazdı.