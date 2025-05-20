Hristodulidis İngiltere'deki Kıbrıslı Rumların geri getirilmesi kampanyasını onayladı

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, İngiltere’deki Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Cumhuriyetine geri dönmesi için “Minds in Cyprus” adlı bir eylem planı onayladı ve ardından Nikos Hristodulidis, beraberindeki kalabalık bir heyetle Londra’ya gitti.

Hristodulidis, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ve Invest Cyprus iş birliğiyle yürütülen “Minds in Cyprus” (Kıbrıs’taki Zihinler) girişiminin, yetenekli Kıbrıslıların ülkeye geri dönmesi için kriterler ve teşvikler içerdiğini duyurdu.

Cyprus Mail’in haberine göre, Hristodulidis, Londra’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, İngiltere’deki Kıbrıslı Rumların bu girişimlerine büyük ilgi gösterdiğini belirterek “Bu güçlü yanıt, Kıbrıs’ın geleceğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görülüyor. Bu durum, ülkemizin inovasyon, girişimcilik ve araştırma gibi alanlardaki artan itibarını yansıtıyor” dedi.

Hristodulidis, yetenekli insanları geri getirme kapasiteleri bulunduğunu ve bu insanlara, bilimsel personele ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Londra’da eylem planının detaylarının anlatılacağı bir toplantıya katılacak ve konuşma yapacak olan Hristodulidis ile birlikte İngiltere’ye, Kıbrıs'ın güneyinde faaliyet gösteren 20 büyük şirketin üst düzey yöneticileri ile mükemmeliyet merkezlerinden temsilciler de gitti.

Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise “Minds in Cyprus”un, yurt dışına çıkıp başarı elde eden Kıbrıslılara duyulan bir “inanç göstergesi” olduğunu belirtti ve yurt dışındaki Kıbrıslı Rumlara teşvikleri incelemeleri çağrısında bulundu.

Letymbiotis, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yeteneklerinize, deneyimlerinize ve bilginize ihtiyacımız var, çünkü yeni bir devlet-halk ilişkisi inşa ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Eylem planına göre, Kıbrıs’ın güneyine dönen bireyler için vergi teşvikleri, işletmeler ve yurt dışından bilim insanı çalıştırmak isteyen araştırma kuruluşları için mali teşvikler, iş gücü piyasasıyla bağlantı kurmaya yönelik hedefli müdahaleler ve aileleri için destek sağlanacak.