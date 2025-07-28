Hristodulidis devlet adına özür diledi

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis Limasol’un dağlık kesiminde meydana gelen, iki kişinin ölümüne, toplamda 125 km² alandaki her şeyin kül olmasına sebep olan büyük yangından sonra halka seslenerek özür diledi.

Hristodulidis’in, TV kanallarında yayımlanan ve “Gerektiği gibi karşılık vermedik. Devlet adına özür dilerim.” dediği halka seslenişini, Hristodulidis’in kabinesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde aktaran güney basını özrünün yeterli bulunmadığına dikkat çekti.

Politis haberi “İstifa Yok, Sorumluluk Yok… Tazminatlar İki Vatandaşımızın Ölümüyle İlgili Sorumluluğu Ortadan Kaldırmıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Hristodulidis’in halka seslenişinde sorumluluk üstlenmekten ve yetkili bakanları görevden almaktan hiç söz etmediğine ve kamuoyunun tepkisini ve öfkesini çektiğine vurgu yaptı.

Hristodulidis’in araçları içerisinde yanarak can veren iki yaşlı Kıbrıslı Rum’un trajik ölümünden üzüntü belirttiğini ve devlet adına özür dilediğini yazan gazete “Ama bu kadar. Siyasi sorumluluk üstlenmek yok, istifa yok, görevden alma yok. İyi yönetilen bir devlette ölümler olması ama sorumlu olmaması mantıklı değil.” ifadesini kullandı. Hristodulidis’in yangın mağdurlarına yönelik, çoğu ekonomik içerikli 12 maddelik önlem açıkladığını ancak bunun “bariz bir kamuoyunu sakinleştirme çabası” olduğu görüşüne yer verdi.

Haberde Kıbrıslı Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in haziran ayında yangınlara hazır olunduğu açıklamasının pratikte karşılık bulmadığı, iki kişinin “devletin açıkları, yetersizlikleri ve koordinasyonsuzluk sebebiyle haksız yere hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. İlan edilen ekonomik önlemlerin siyasi, cezai ve ahlaki sorumlulukları ortadan kaldırmadığına, hafifletmediğine Hristodulidis’in de “sorumluluk almak yerine vatandaşların öfkesini yatıştırmaya çalıştığına” işaret edildi.

“Başkan’ın siyasi sorumluluk almayı veya en azından yetkili bakanların istifasını istememesi Kıbrıs’ta trajediler, iktidara etkisi olmadan geçebilir net mesajını veriyor.” ifadesini kullanan gazete, Hristodulidis’in orijinal halka sesleniş metnini aktardı.

Hristodulidis “Limasol’un dağlık kesiminde yaşadığımız, iki vatandaşımızın trajik kaybı, insanlarımızın yaralanması, malların yıkıma uğraması, ekili alanların, hayvan çiftliklerinin, hayvanların yanması ve ciddi çevre etkileri ile sonuçlanan korkunç yangınlardan sonra vatanımızın bu zor zamanında sizlere doğrudan sesleniyorum.” diyerek başladığı açıklamasında, yangınla mücadele eden itfaiyecilere, ormancılara, polise, devlet birimlerine ve diğerlerine, RMMO, Sivil Savunma ve halka teşekkür etti.

İtfaiye, orman itfaiyesi personel sayısını artırmalarına, uçar imkanlarının sayısını artırmalarına, cezaları artırmalarına ve uçara imkanları RMMO’ya aktarmalarına rağmen “bu tür kritik vakalara cevap verebilmek için sistemin ve ilgili mekanizmaların zafiyetlerinin iyileştirilmesi gereğine” de işaret eden Hristodulidis “Neyin neden işlemediğini görmemiz ve gerekli düzeltmelerin yapılması lazım.” dedi.

Hristodulidis “Devlet bütün boşlukları ve eksiklikleri saptamak zorunda, bunun gibi kritik bir zamanda gerektiği gibi cevap veremediğimizi kabul etmek zorundayız. Devlet adına özür dilerim.” ifadesini kullandı. Bütün müdahil birimlere, hafta sonuna kadar, yangının yönetilmesindeki rollerini ve katılımlarıyla ilgili kapsamlı rapor sunma direktifi verdiğini belirterek, sonraki adımlarını bu raporlara göre atacaklarını, şeffaflık için de bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Etkilenen köylerin muhtarlarıyla, ilgili bakanların da katıldığı bir toplantı yaptığını ve mağdurların tazmini için bir dizi karar aldıklarını belirten Hristodulidis “Yanlarında olacağız, bu sınavdan birlikte geçeceğiz.” dedi. 12 maddelik tazminat önlemine de yer veren Hristodulidis halka seslenişini şöyle sonlandırdı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olarak ülkemizin bu ağır sınav anında sizlere doğrudan seslenmek sorumluluğunu hissediyorum. Devletin beklentilerinize cevap vermesini sağlamak görevimizdir. Sizden, daha iyi olabilecek ve olmak isteyen bir devlete uygun olduğu gibi bizi sert şekilde eleştirmenizi istiyorum. Zor zamanlarda birlik olmalıyız. Birlik halinde ilerleyelim, destekleyelim, düzeltelim ve iyileştirelim. Birlikte başaracağız.”