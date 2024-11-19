HP Genel Sekreteri Alas: “Film vardı kestik, aday çıktı seçtik!”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Meclis Başkanlığı seçimi sonrası yaşananları eleştirerek "İki buçuk yıldır yapılmayan her şey yapılacakmış gibi gösteriliyor. Ama gerçek şu ki, ihalesiz işler, torpilli kadrolar, rüşvet, rant ve skandallar bu gayrimeşru hükümetin temel taşı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alas HP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla Meclisimize hukuk ve demokrasi geldi, hem de filmlere taş çıkaracak bir senaryoyla! Birbirini seçemeyenler, bir anda hukuki ve demokratik yollarla birbirini seçiverdi." ifadelerine yer verdi.

Alas, hükümetin söylemlerini gerçeklikten uzak bulduğunu vurgulayarak, "İki buçuk yıldır yapılmayan her şey yapılacakmış gibi gösteriliyor. Ama gerçek şu ki, ihalesiz işler, torpilli kadrolar, rüşvet, rant ve skandallar bu gayrimeşru hükümetin temel taşı olmaya devam ediyor.” dedi.

Muhalefete de eleştiri getiren Alas, “Dışarıda ‘erken seçim’ diye bağırıp içeride 'toplum faydası için' popülizmi yapan bir muhalefet var. Halkın sorunlarını gündeme taşıyan değil, koltuk oyunlarıyla vakit geçiren bir tablo izliyoruz." ifadelerini kullandı.

“Toplumun yaşadığı gerçek sıkıntılar bir kenarda bırakılmış durumda," diyen Alas, açıklamasında, "Maalesef bu sistemde mağduriyet bir kostüm, halk ise her alanda gerçek mağdur. İktidarın maskesi ve muhalefetin pasifliği, bu trajedinin perde arkasında yatan gerçektir. Ama biz bu memleketin gerçek sahibinin halk olduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.