“Honduras’tan 3 bin dolara gemi ehliyeti alacağım”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların, soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin VDR cihazındaki 48 günlük ses kaydının incelendiğini, geriye 20 günlük kayıt kaldığını açıkladı.

Polis, incelenen ses kayıtlarında gemi kaptanının bir kişiyle yaptığı görüşmede, başka bir kişi aracılığıyla Honduras’tan 3 bin dolar karşılığında ehliyet alacağına ilişkin konuşmalar tespit edildiğini söyledi.

VDR kayıtlarında, geminin salon kapılarının son dönemde kapalı tutulduğuna ilişkin konuşmaların da bulunduğunu belirten polis, bu kayıtların olay günü kapıların kilitli olduğu yönündeki iddiaları doğruladığını ifade etti.

Polis, gemideki çeşitli arızalara ilişkin konuşmaların yanı sıra, can sallarını kurtaracak motorun da arızalı olduğuna yönelik konuşmalar olduğunu aktardı. Kayıtlarda, motorun güç kaynağına su gelmesi nedeniyle bozulduğuna ilişkin konuşmaların yer aldığını belirtti.

Kaptan yardımcısı ve mürettebatın, acil durumlarda geminin nasıl tahliye edileceği ve can yeleklerinin kullanımı konusunda bir bilgilendirme videosu bulunması gerektiğine ilişkin konuşmalar yaptığını da kaydeden polis, bilirkişi incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

Zanlıların avukatı Bahar Ersözer ise mahkemede, “Bu gemide büyük bir arıza yoktu, basit arızalar vardı” savunmasında bulundu.

“Honduras’tan 3 bin dolara ehliyet alacağına ilişkin konuşmalar tespit edildi”

Mahkemede şahadet veren Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geminin VDR cihazındaki ses kayıtlarının incelenmeye devam edildiğini belirtti.

Polis, toplam 48 günlük ses kaydının incelendiğini, geriye 20 günlük verinin kaldığını söyledi.

İncelenen kayıtlarda gemi kaptanının bir kişiyle yaptığı görüşmenin tespit edildiğini aktaran polis, konuşmada kaptanın bir kişi aracılığıyla Honduras’tan 3 bin dolar karşılığında ehliyet alacağının ifade edildiğini belirtti.

“Salon kapılarının kapalı olduğuna ilişkin konuşmalar var”

Polis, VDR kayıtlarında geminin salon kapılarının son dönemde kapalı tutulduğuna ilişkin konuşmalar bulunduğunu söyledi.

Bu konuşmaların, facianın yaşandığı gün geminin kapılarının kilitli olduğu yönündeki iddiaları doğruladığını belirten polis, kayıtların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini aktardı.

“Güç kaynağına su geldiği için bozuldu”

Gemideki arızalara ilişkin konuşmaların da VDR kayıtlarına yansıdığını belirten polis, can sallarını kurtaracak motorun arızalı olduğuna yönelik ifadeler tespit edildiğini söyledi.

Polis, ses kayıtlarında motorla ilgili “Güç kaynağına su geldiği için bozuldu” şeklinde konuşmaların duyulduğunu aktardı.

“Tahliye ve can yeleklerinin kullanımına ilişkin video olması gerektiği konuşuldu”

Polis, kaptan yardımcısı ve mürettebatın acil durumlarda geminin nasıl tahliye edileceğine ve can yeleklerinin nasıl kullanılacağına ilişkin bir video bulunması gerektiği yönünde konuşmalar yaptığını belirtti.

Soruşturma kapsamında bilirkişi incelemelerinin de sürdüğünü kaydeden polis, Türkiye tarafından gönderilen bilirkişi heyeti listesinden dört kişiyle ilgili yazışmaların devam ettiğini söyledi.

Polis, üniversitede öğretim görevlisi olan iki kişinin de bilirkişi raporu hazırlanması için çalışmalara başladığını belirtti.

Avukat Ersözer: “Bu gemide büyük bir arıza yoktu, basit arızalar vardı”

Zanlıların avukatı Bahar Ersözer ise mahkemede yaptığı savunmada, gemide büyük bir arıza bulunmadığını ileri sürdü.

Ersözer, “Bu gemide büyük bir arıza yoktu, basit arızalar vardı” dedi.

Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.