En fazla yağış 31 kg ile Mağusa'da

Meteoroloji Dairesi dün sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 31 kg ile Mağusa’da kaydedildiğini duyurdu.

Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa’yı metrekareye 19 kg ile Alevkayası, 16 kg ile Esentepe, Tatlısu, Serdarlı ve 14 kg ile Mallıdağ, Sipahi, Çamlıbel, Gönendere takip etti.

Değirmenlik, Pile, Yenierenköy ve Balıkesir’e metrekareye 13 kg yağış düşerken; Ercan, Dipkarpaz ve Kalkanlı’da metrekareye 12 kg yağış ölçüldü.

Yağmur yağan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

“Kozanköy, Çayırova, Salamis metrekareye 11 kg, Geçitkale, Akdoğan, Ziyamet 10 kg, Selvilitepe, Mehmetçik, Beyarmudu 9 kg, Koruçam, DÜÇ, Lapta, Zafer Burnu, Dörtyol8 kg, Akdeniz, Alagadi, Kantara 7 kg; Zümrütköy, Kaleburnu, Çayönü, Sandallar 6 kg, Beylerbeyi, Bostancı, Gaziveren, Kırıkkale, Taşkent, Girne, Lefke, Doğancı, Türkeli, ve Lefkoşa 5 kg.”

Yağış alan diğer yörelerde de 1,4 ile 4 kg arası yağış ölçüldü.