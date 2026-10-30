Gıda Mühendisleri Odası, okulların su denetimlerinin paylaşılmasını istedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, okulların su depoları ve içme suyu sistemlerinin hangi sıklıkla analiz edildiği ve denetlendiğinin açık ve şeffaf biçimde paylaşılması çağrısı yaptı.

Oymen yazılı açıklamasında, Lefkoşa’da bir ilkokulun su deposunda yüksek düzeyde koliform bakteri tespit edildiğine ilişkin basına yansıyan açıklamaların son derece endişe verici olduğuna işaret etti.

Okullarda kullanılan suyun mikrobiyolojik güvenliğinin sağlanmasının, halk sağlığı açısından temel bir zorunluluk olduğuna vurgu yapan Oymen, Milli Eğitim Bakanlığı’na, okulun su deposu ve dağıtım sisteminde gerekli inceleme, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

Gerekli inceleme ve değerlendirmeler tamamlanmadan, suyun mikrobiyolojik açıdan güvenli olduğu analiz sonuçlarıyla doğrulanmadan, söz konusu suyun kullanımına izin verilmemesi gerektiğini belirten Oymen, bu süreçte öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınması ve güvenli suya erişimlerinin kesintisiz sağlanması gerektiğini kaydetti.

Oymen, çocukların sağlığı üzerinden risk alınamayacağına da vurgu yaparak, “Güvenli suya erişim bir tercih değil, temel bir haktır. Halk sağlığında öncelik, sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riski önceden belirlemek ve ortadan kaldırmaktır.” dedi.