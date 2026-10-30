Bazı şahıslara dava okundu, basın açıklaması ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Dış Basın Birliği ve Haber Kameramanları Derneği, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, siyasi partilerin ve bağımsız adayların adaylık başvurularını takip etmenin gazetecilerin mesleki sorumluluğu olduğu vurgulanarak, halkın haber alma hakkını yerine getirmek amacıyla bugün saat 14.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde yapılması planlanan basın açıklamasının 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendiği duyuruldu.

Saldırganlardan bazıları tespit edildi

Basın örgütleri, son 48 saat içerisinde yaşanan gelişmelere de dikkat çekti. Mahkemelerde basın emekçilerine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan bazı şahısların polis tarafından tespit edildiği, gözaltına alındığı ve yargı önüne çıkarılarak haklarında dava okunduğu belirtildi.

Açıklamada, gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili sürecin her aşamasının yakından takip edildiği ifade edildi.

Basın örgütleri, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve konuya ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere meslektaşları ve kendilerine destek veren örgütlerle birlikte 2 Kasım Pazartesi günü saat 14.30’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde bir araya geleceklerini bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv