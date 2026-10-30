Güç-Sen'den gazetecilere destek...

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gazeteci Pınar Barut ve görevini yapan basın emekçilerine yönelik saldırıların, yalnızca gazetecilerin güvenliğini değil, basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını da hedef aldığını kaydetti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yazılı açıklamasında, demokratik toplumlarda şiddet ve baskı yoluyla gazetecileri susturmaya yönelik hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kanatlı, “Güç-Sen olarak basın özgürlüğünün ve demokratik değerlerin savunulması konusunda basın emekçileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.