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Güç-Sen'den gazetecilere destek...

Güç-Sen'den gazetecilere destek...

Güç-Sen, saldırılara maruz kalan gazetecilere destek belirtti.

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Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Gazeteci Pınar Barut ve görevini yapan basın emekçilerine yönelik saldırıların, yalnızca gazetecilerin güvenliğini değil, basın özgürlüğünü ve toplumun haber alma hakkını da hedef aldığını kaydetti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yazılı açıklamasında, demokratik toplumlarda şiddet ve baskı yoluyla gazetecileri susturmaya yönelik hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kanatlı, “Güç-Sen olarak basın özgürlüğünün ve demokratik değerlerin savunulması konusunda basın emekçileriyle dayanışma içerisinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

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