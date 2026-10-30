“Adada adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ve kardeş ülkelerle her alanda iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki iradesini vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Liderler Zirvesi çerçevesinde Ankara’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nazik davetleri, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk halkına sıcak misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Zirvenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümüne denk gelmesini ayrıca anlamlı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Erhürman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyetin kuruluşuyla hayat bulan muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma vizyonu, Kıbrıs Türk halkı için de daima önemli bir ilham kaynağı olmuştur” dedi.

Zirvenin “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasının ortak geleceğin şekillendirilmesi bakımından güçlü bir mesaj taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları kaydetti:

“Dilde birlik, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve değerlerimizin taşıdığı aidiyet duygusuna işaret etmektedir. Fikirde birlik, ortak hedefler etrafında dayanışma içinde hareket edebilme ve geleceğe dair ortak bir vizyon geliştirme iradesidir. İşte birlik ise, bütün bu değerleri somut işbirliklerine, ortak projelere ve halklarımızın günlük yaşamına dokunan kazanımlara dönüştürebilmektir.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, birliğin asıl gücünün, ortak geçmişten alınan ilhamın ortak geleceği inşa edecek somut adımlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, 2022 yılında Semerkant Zirvesi’nde gözlemci üye statüsüyle katıldığımız Türk Devletleri Teşkilatı’nın çalışmalarına bu anlayışla katkı koymayı ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır uluslararası toplumla doğrudan temaslarını, ekonomik ve sosyal gelişimini ve dünyayla bütünleşmesini sınırlandıran haksız bir izolasyonla karşı karşıya olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Oysa bir halkın kültür, sanat, spor, bilim, eğitim ve ekonomi alanlarında uluslararası toplumla ilişki kurabilmesi, siyasi anlaşmazlıkların ötesinde değerlendirilmesi gereken temel bir insan hakkı sorunlarıdır.”

Kıbrıs Türk halkının 2004 yılında ortaya koyduğu çözüm iradesiyle ve sonraki müzakere süreçlerindeki yapıcı tutumuyla, dünyayla bütünleşme ve adada adil, kalıcı bir çözüme ulaşma arzusunu defalarca ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, buna rağmen gençlerin uluslararası spor müsabakalarına katılımının, kültürel etkinliklerin ülkede gerçekleştirilmesinin ve halkın dünyayla doğrudan temas kurmasının engellenmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu tür girişimler adada karşılıklı güvenin geliştirilmesi ve çözüm için elverişli bir ortam yaratılması yönündeki çabaları da olumsuz etkilemektedir” dedi.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde yapılan girişimlere verilen yakın tarihli yanıtlara da değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin 16 Ekim 2026 tarihli mektubunda, Kıbrıs Türk halkının kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen olumsuz gelişmeleri kaygıyla karşıladığını belirttiğini ve bunları cesaret kırıcı olarak nitelendirdiğini aktardı. Erhürman, Genel Sekreter’in ayrıca güvenin tesisini engelleyen ve uluslararası nitelikteki etkinliklerin iptal edilmesine yol açan girişimlerin ortak çabalara aykırı olduğunu vurguladığını anlattı.

Avrupa Komisyonu’nun 6 Ekim 2026 tarihli mektubunda ise Avrupa Birliği’nin 2004 yılında ortaya koyduğu Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna son verilmesi hedefinin yeniden teyit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle gençler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı koyan ve Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurmasını sağlayan girişimlerin AB’nin hedefleriyle uyumlu olduğunun belirtildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iki mektubun ortak mesajını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu iki mektubun ortak mesajı açıktır: Kıbrıs Türk halkıyla her alanda temas, diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesinin güçlü bir siyasi ve hukuki zemini mevcuttur ve bu zemin BM ile AB tarafından da teyit edilmekte ve desteklenmektedir. Bu bağlamda atılacak adımlar, karşılıklı güven ortamının oluşmasına ve çözüm çabalarına da katkı sağlayacaktır.”

Erhürman, “Bu sebeple, bilinmesini isterim ki Kıbrıs Türk halkıyla bilimsel, akademik, kültürel, sportif, ekonomik, teknolojik ve diplomatik alanlarda yakın ilişkiler kurulmasının önünde herhangi bir engel yoktur” dedi.

Zirvenin temasındaki “İşte Birlik” anlayışının Kıbrıs Türk halkı açısından özel bir önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Ortak dayanışma fikrini daha fazla somut iş birliğine dönüştürmeliyiz” dedi.

İş birliği yapılabilecek alanlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları söyledi:

“Üniversitelerimiz arasında ortak araştırma programları geliştirebilir, gençlerimizi akademik ve kültürel değişim projelerinde buluşturabilir, spor alanında daha güçlü bağlar kurabiliriz. Sergi, konser, opera ve sahne sanatları gibi ortak kültürel alanlar geliştirerek, sanatçılarımızın kültürel diyaloğunu artırabiliriz. Girişimcilerimizi, iş insanlarımızı ve araştırmacılarımızı ortak platformlarda bir araya getirerek ticaret, yatırım, dijital dönüşüm ve yenilikçilik alanlarında yeni fırsatlar yaratabiliriz.”

Birbirini daha çok tanımanın ve öğrenmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Ben, tam da bu noktada Gaspıralı İsmail Bey’in sözünü değiştirmeden, ‘dil’in Türkçe’deki diğer anlamıyla da birlikten, gönül birliğinden söz ederek Divan’ın büyük şairi Nef’inin ‘ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil’ dizesini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim birikimi, genç insan kaynağı, turizm potansiyeli ve Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuyla bu işbirliklerine nüfus ve yüzölçümünün çok üzerinde önemli katkılar sunabilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu bağlamda, Türk dünyası ile Doğu Akdeniz arasında ekonomik, bilimsel ve kültürel bir köprü olma hedefiyle hareket etmeye hazırız” dedi.

Bütün bu çabaların temelinde Kıbrıs Adası’nda ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefinin bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bizim yaklaşımımız nettir. Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ile Kıbrıs’ta çözüm arayışları birbirinin alternatifi değil birbirini güçlendiren süreçlerdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare ve iş birliği içerisinde, adada adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, “Doğu Akdeniz’in gerilimlerin ve dışlayıcı politikaların değil; karşılıklı saygının, kapsayıcı iş birliğinin ve ortak refahın hâkim olduğu bir bölgeye dönüşmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk dünyasının geleceğini şekillendirirken ortak değerleri korumak kadar, bu değerleri gelecek nesiller için somut kazanımlara dönüştürmenin de herkesin sorumluluğu olduğunu ve KKTC’nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’nın dönem başkanlığını devreden Azerbaycan’a ve genel sekreterlik görevini devredecek olan Kubanıçbek Ömüraliyev’e katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti; Mirvohid Azimov’a yeni görevinde başarılar diledi.

Erhürman, zirvenin halklar arasındaki kardeşliği ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diledi.

Zirve programı kapsamında bu sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşılama töreni düzenlenerek aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın temasları tamamlamasının ardından bugün öğleden sonra Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket ederek yurda dönmesi bekleniyor.