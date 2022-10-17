Hollanda’ya gidebilmek için evrak sahtelemekle suçlanıyorlar

“Sahte evrak düzenlemek” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar M.Z.M ve M.A.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme olayı aktaran polis memuru Vasvi Özbey, Ağustos-Eylül 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da zanlı M.Z.M. ve şu an yurtdışında olan iki kişiyle birlikte Hollanda’ya gidebilmek için çalıştıkları şirketin adını kullanarak, sahteledikleri belgeyi, vize alabilmek için Lefkoşa’da faaliyet gösteren İngiliz konsolosluğu binası içerisinde bulunan Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na vermek suretiyle sahte belgeyi tedavüle sürüp, Hollanda vizesi almak suretiyle sahte davranışla kayıt temini ettiklerini anlattı.

Polis, şikayetin 13 Ekim tarihinde yapıldığını, iki zanlının da mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler meseleyi aydınlığa kavuşturacak kamera görüntülerinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve aranan şahıslar olduğunu ayrıca zanlının tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.