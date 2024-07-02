Holguin'in sadece 'Kıbrıs çözümü için ortak bir zemin bulunmadığını' tespit ettiğini söyledi

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in Kıbrıs sorununa çözüm için ortak bir zemin bulunmadığını tespit ettiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi Temmuz Ayı Başkanı ve Rusya'nın Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vasily Nebenzia, "BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisi, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Holguin, adaya gitti, her iki tarafla görüştü, ancak tarafların bulunabilecek bir uzlaşma çözümünden uzak olduğunu gördü" dedi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıs Haber Ajansı'nın (KNA) sorularını yanıtlayan Nebenzia, BM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu talihsiz bir durum ancak son fırsatımız 2017'de Crans-Montana'da oldu ve maalesef bu fırsatı kaçırdık ve o zamandan beri Kıbrıs müzakerelerinde gözle görülür, elle tutulur bir ilerleme olmadı" dedi.

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin her iki tarafın bazı planlarına ilişkin pozisyonlarının sertleştiğini gözlemlediğini de sözlerine ekledi.

“Holguin’in görev süresinin uzatılması meselesi var, ancak bu kesinlikle Genel Sekreter’in yetkisindedir, çünkü o Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi. O, Güvenlik Konseyi’nin elçisi veya Kıbrıs Özel Temsilcisi değil. Aslında, kararı vermek Genel Sekreter’e kalmış,” dedi.