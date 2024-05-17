“Holguin'in devam etme niyeti olumlu.. İnisiyatif almaya devam edeceğiz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “çabalarına devam etme" niyetini olumlu bulduklarını ve Kıbrıs Rum liderliği olarak “müzakereleri yeniden başlatmak hedefiyle olumlu ortam yaratmak yönünde inisiyatifler almaya devam edeceklerini” söyledi.

Haravgi’nin haberine göre, Letimbiotis, bu açıklamaları Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda dün yer alan rutin basını bilgilendirme toplantısında yaptı.

Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Holguin huzurunda bir görüşmeyi ve Kıbrıs Rum liderliğinin diğer birçok önerisini kabul etmediğini söyleyen Letimbiotis, müzakerelerin “uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması konusunda samimi irade ve kararlılık” içerisinde olduklarını savundu.

Letimbiotis, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in "Kıbrıslı Türklere yönelik ocak ayında ilan ettiği güven yaratıcı önlemler ve Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlı olarak Türkiye-AB ilişkilerinde de ilerleme olabileceği" mesajı verdiği son Avrupa Konseyi toplantısına atıfta bulundu.

“Müzakereler konusunda anahtarın Ankara’da olduğuna inandıklarını” söyleyen Letimbiotis, “Bu nedenle Türkiye-Avrupa ilişkileri, inisiyatiflerimiz ve Avrupa Konseyi’nin verdiği mesaj aracılığıyla karşılıklı fayda sağlanabileceğine inanıyoruz.” dedi. Kıbrıs Rum liderliği olarak diplomatik çabalarına son vermeyeceklerini belirterek “diplomasinin işlemesine müsaade etmeliyiz” ifadesini kullandı.