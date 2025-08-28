Holguin Pazartesi günü adaya geliyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, pazartesi günü Kıbrıs’a geleceği belirtildi.

Haravgi gazetesi BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Salı günü saat 09.30’da Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristoduldis ardından ise saat 11.30’da Kıbrıslı Türk “lider” Tatar ile bir araya gelmesinin beklendiğini yazdı.

Holguin’in aynı gün öğleden sonra ise Kayıp Şahıslar Komitesi ile bir araya geleceğini yazan gazete, Çarşamba günü ise iki toplumlu gençlik komitesiyle görüşeceğini belirtti.

Habere göre Holguin, Kıbrıs’tan ayrılmadan önce, Cuma günü Larnaka’daki ve Güzelyurt’taki mezarlıkları da ziyaret edecek.

Hristodulidis’ten “bağımsızlık ve yeniden birleşme” açıklaması

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, başkanlık binasında düzenlenen "Kıbrıs diasporası” etkinliği çerçevesinde yaptığı “bağımsızlık ve ülkenin yeniden birleşmesine” yönelik açıklamasına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, ülkedeki mevcut durumun kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını sağlamasına kadar mücadelenin sürdürülmesi taahhüdünü de yineledi.

Yeniden birleşme ve bağımsızlığın sağlanması için elinden gelen yapacağını söyleyen Hristodulidis, son iki buçuk yılda uluslar arası unsur ve BM Genel Sekreterinin yeniden harekete geçtiğini ayrıca yedi yıl sonra da Avrupa Birliği’nin müdahil olmasına paralel olarak müzakerelerin yeniden başlaması için yeni çabanın sarf edildiğini belirtti.

“51 yıldır, bölünmüş olan ülkenin, neden olduğu acıdan söz ederek işgalin karanlık anılarının gerek dış Kıbrıslı Rumları gerekse göçmenleri rahatsız etmeye devam ettiğini” belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Kıbrıs sorunu değildir, aynı zamanda bölgesel ve Avrupa zorluklarının çözümünün bir parçasını teşkil etmektedir” ifadesini de kullandı.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Kıbrıs 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığına da vurgu yaptı.