Holguin, Kıbrıs raporunu Guterres'e sundu

BM Genel Sekretinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kıbrıs'a ilişkin raporunu, dün Genel Sekreterin ofisine sundu.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre Holguin ile BM Genel Sekreteri Guterres'in New York'ta bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kıbrıs Haber Ajansı'nın bilgilerine göre Holguin, NATO'nun 75. Zirvesi için Washington'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün bir görüşme yapacak.

Holguin'in ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'e eşlik eden ve Washington'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile de görüşmek istediği belirtildi.

Habere göre Yunan diplomatik kaynakları bu görüşmeyi doğruladı.