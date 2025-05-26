BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in zorlu görevinin başladığı ve müzakere sürecine hayat verecek formülü bulmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Holguin Formül Arıyor… Tatar, Kıbrıs Rum Mallarını Gasp Edenlerin Tutuklanması Konusunu Yeniden Gündeme Getireceğini Açıkladı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, durumun pek iç açıcı olmadığını ve Holguin’in işinin zor olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın dün yaptığı açıklamaları aktarıorken, Holguin ile yapacağı görüşmede önceliği kuzeude Kıbrıs Rum mallarının satılmasıyla ilişkisi bulunanların tutuklanması konusuna verecek olmasını öne çıkardı. Haberde, Tatar’ın "böyle bir ortamda olumlu gelişme beklenmesinin mümkün olmadığı" yönündeki sözlerine vurgu yapıldı.

Gazete, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de dün yaptığı açıklamalarda, Holguin ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceğini ve Tatar’dan olumlu yanıt gelmesi halinde, Holguin’in de katılacağı bir üçlü görüşme yapmaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, tüm zorluklara, tahriklere ve sorunlara rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kıbrıs sorununda gösterdiği çabaların sonuç vermesinden memnun olduğunu; kimsenin yeni bir kişisel temsilci olacağını düşünmediğini ve kendilerinin eylemleriyle bu gelişmenin yaşandığını söyledi.

Hristodulidis, Holguin’in kendi sistematik çabaları neticesinde Kıbrıs’a geldiğini ve bunun, kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, Holguin’in müzakerelerin yeniden başlaması yönünde olumlu sonuçlar doğuracak genişletilmiş toplantının hazırlıklarını yapmak için Kıbrıs’a geldiğini ve burada geçireceği birkaç günün ardından Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Brüksel’de temaslar yapacağını kaydetti.