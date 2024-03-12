Holguin, CTP'yi ziyaret edecek
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi María Ángela Holguín’i kabul edecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yarın saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi María Ángela Holguín’i kabul edecek.
Holguín, ikinci tur görüşmelerini gerçekleştirmek adına geçtiğimiz gün adaya gelmiş ve dün Kıbrıslı liderlerle görüşmeler gerçekleştirmişti. Holguín’in, hafta içerisinde bazı sivil toplum örgütleriyle görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
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