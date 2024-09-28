Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümünün ardından İran'da beş günlük yas ilan edildi

İran'da beş günlük yas ilan eden dini lideri Ali Hamaney, "Nasrallah'ın kanının yerde kalmayacağını" söyledi. Hamaney, bölgenin kaderinin başta Hizbullah olmak üzere direniş güçleri tarafından belirleneceği ifade etti.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

İran'da beş günlük yas ilan eden Hamaney, "Nasrallah'ın kanının yerde kalmayacağını" söyledi.

Hamaney, bugün Nasrallah'ın ölüm haberinin ardından yüksek güvenlikli bir bölgeye götürüldü.

İran'ın dini lideri yaptığı ilk açıklamada, “Sı̇yonı̇st rejı̇mı̇n ı̇ktı̇dardakı̇ terör çetesı̇, Gazze'de bı̇r yıl boyunca sürdürdüklerı̇ canı̇ce savaştan ders almadı" dedi.

"Sı̇yonı̇st suçlular bı̇lsı̇nler kı̇ Hı̇zbullah'ın Lübnan'dakı̇ güçlü yapısına büyük bı̇r zarar veremeyecek kadar önemsı̇zler” diyen Hamaney, bölgedeki tüm direniş güçlerinin, Hizbullah’ın yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

“Bu bölgenin kaderini başta Hizbullah olmak üzere direniş güçleri belirleyecek” ifadesini kullanan Hamaney, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Allah'ın lütfuyla Lübnan işgalci kötü ve itibarsız düşmanı yaptıklarına pişman edecektir. Tüm Müslümanların görevi, ellerindeki tüm imkanlarla Lübnan halkının ve onurlu Hizbullah’ın yanında yer almak ve gaspçı, baskıcı ve zalim rejime karşı onlara yardımcı olmaktır.”