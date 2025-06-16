Hindistan Başbakanı Kıbrıs’ın güneyini ziyaret etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi önceki gün resmi ziyaret için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gitti.

Fileleftheros gazetesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin dün Kıbrıs’ın güneyine ziyarete başladığını, Modi’yi havaalanında Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’in karşıladığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in genelde yabancı konuklar havaalanında karşılamadığını ancak bu sefer bir ayrıcalık yaparak Modi’yi havaalanında karşılayan heyette yer aldığını belirtirken, Hindistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında “Ortaklık ilişkisi duyurusu” imzalanmasının beklendiğini de aktardı.

Gazete, Modi ve Hristodulidis’in önceki günlerde yaptıkları çeşitli açıklamalarda, söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin artması bakımından taşıdığı öneme dikkat çektiklerini de belirtti.

Haberde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da aynı gün havaalanında hazır bulunarak, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı karşıladığı ifade edildi.