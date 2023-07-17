Hıdır’a 2 ay hükümsüz tutukluluk

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde 26 Haziran günü gerçekleşen ve Özkan Bişmiş’in hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası önce kaçan, ardından da 13 gün sonra tutuklanan zanlı İlyas Hıdır mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Hıdır’ın 2 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede kazanın detaylarını anlatan polis memuru Ömer Savran, 26 Haziran günü saat 13:55 raddelerinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde EY 310 plakalı salon aracı batı istikametine doğru zanlı İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sola dönmek için Sanayi caddesine giriş yapması sonucu, o esnada sağından güney istikametine doğru seyreden Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon araca çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı araç, o esnada karşı istikamette gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti. Polis memuru Ömer Savran, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın olay yerinden kaçtığını da belirtti.

Savran, kaza sonucu yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakıma alındığını ve 16 Temmuz Pazar günü hayatını kaybettiğini söyledi.

“13 gün sonra tutuklandı”

Polis yapılan tahkikat neticesinde araçlarda yaklaşık hasar tespiti yapıldığını JK 167 plakalı araçta 80 bin TL, GL 405 plakalı araçta 50 bin TL, EY 310 plakalı araçta ise 15 bin TL tahmini hasar oluştuğunu aktardı. Savran, yürütülen ileri soruşturmada birçok ifade temin edildiğini kamera görüntüleri incelendiğini ve kaçan zanlı İlyas Hıdır’ın 13 gün sonra saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

“Daha önceden de suçları var”

Polis zanlı aleyhine yapılan ilk araştırmada TC vatandaşı olup ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi. Polis memuru Savran, zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu” suçlarından dolayı tutuklandığını ve bu suçlardan teminata bağlandığını anlattı.

Polis ayrıca, zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde “Süratli araç kullanma” suçundan dolayı da Boğaz Karakolu tarafından 1356,30 TL ceza kesildiğini ve zanlının kabul ederek ödediğini raporlarda mevcut olduğunu aktardı.

2 ay hükümsüz tutukluluk

Polis memuru Ömer Savran, mesele ile ilgili olarak etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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