Günlerdir aranan İlyas Hıdır Girne'de tespit edilerek tutuklandı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 aracın karıştığı ve 1 kişinin de ağır yaralandığı kazayla ilgili 26 Haziran tarihinden bu yana aranan İlyas Hıdır, bugün sabaha karşı polis tarafından Girne'de tespit edilerek tutuklandı. Özkan Bişmiş isimli yurttaşın ağır yaralanmasına neden olan Hıdır, son 12 gündür polis tarafından aranıyordu. Polis, Hıdır'ın fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak yurttaştan destek talep etmişti. Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26.06.2023 tarihinde, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, üç aracın karıştığı kazaya sebebiyet veren ve kaza sonrası olay yerinden kaçan EY 310 plakalı aracın sürücüsünün İlyas Hıdır (E-32) sabaha karşı Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklandı.