“Tabanca taşıma ve süratli araç kullanma suçlarından sabıkası var”

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde ağır yaralanma ile sonuçlanan kazaya karışan ve kaza mahallinden kaçan zanlı İlyas Hıdır, yürütülen soruşturma neticesinde 13 gün sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polis, zanlının daha önce de “Kanunsuz Patlayıcı Madde” ve “Kurusıkı Tabanca Taşıma” suçlarından Girne’de mahkemeye çıkarılıp, teminata bağlandığını, ayrıca “süratli araç kullanmak” suçunu işlediğini mahkemeye iletti.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 26 Haziran tarihinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde EY 310 plakalı salon aracı ile anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sola dönmek için sanayi caddesine giriş yaptığını belirtti.

Polis, Hıdır’ın dönüş yaptığı sırada, Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikamette gelen Gökdeniz Tek isimli şahsın yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti.

Olayın ardından EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını ifade eden polis, kaza sonucu yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra ameliyata alınarak Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını ve halan hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan tahkikat neticesinde araçlarda yaklaşık hasar tespiti yapıldığını; JK 167 plakalı araçta 80 bin TL, GL 405 plakalı araçta 50 bin TL ve EY 310 plakalı araçta ise 15 bin TL tahmini hasar oluştuğunu aktardı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada birçok ifade temin edildiğini, kamera görüntüleri incelendiğini ve halen incelemesinin sürdüğünü; olay yerinden kaçan zanlı İlyas Hıdır’ın önceki akşam yapılan operasyonla saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yaptığı beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini, yapılan ilk araştırmada TC vatandaşı olup ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde “Kanunsuz patlayıcı Madde Tasarrufu, İthali Yasak Kuru Sıkı Tabanca Ve Kuru Sıkı Mermi Tasarrufu” suçlarından dolayı tutuklandığını, Girne’de teminata bağlandığını ve bağlanmış olduğu teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken gelmeyip mahkeme emrine riayetsizlik suçunu da işlediğini belirtti.

Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde “Süratli Araç Kullanma” suçundan dolayı da Boğaz Karakolu tarafından 1356,30 TL ceza kesildiğini ve zanlının kabul ederek ödediğini de aktardı.

Polis memuru Ömer Savran, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaza sonucu yaralanan Özkan Bişmiş’in durumunun ciddiyetini koruduğunu, alınan ifadelerin teyit tekzibinin halen devam ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı talep edilen 3 günlük tutukluluk süresinin makul olduğunu belirterek bu yönde emir verdi.