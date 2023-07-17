Acı tesadüf...

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen ölümlü trafik kazalarında son olarak dün Özkan Bişmiş hayatını kaybetti.

26 Haziran'da Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Bişmiş, dün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Özkan Bişmiş, yıllar önce de oğlunu bir trafik kazasında kaybetmişti.

Özkan Bişmiş'in oğlu Erhan Bişmiş, 16 Aralık 2012 tarihinde Gönyeli çemberinde geçirdiği trafik kazası sonrası daha 19 yaşındayken yaşamını yitirmişti.

Yıllar sonra baba Özkan Bişmiş'in de tıpkı oğlu Erhan Bişmiş gibi trafik kazasında hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf olarak hafızalara kazındı.

26 Haziran'da Özkan Bişmiş'in hayatını kaybettiği kazaya sebebiyet veren İlyas Hıdır, olay yerinden kaçmış, 12 gün sonra tespit edilerek tutuklanmıştı.