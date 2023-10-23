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“Herkes için güneş enerjisi” projesi 2024’ün ilk aylarında hayat bulacak

“Herkes için güneş enerjisi” projesi 2024’ün ilk aylarında hayat bulacak

Kıbrıs Cumhuriyeti, “herkes için güneş enerjisi” isimli yeni projesinin, 2024 yılının ilk aylarında hayata geçmesinin beklendiği belirtildi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, “herkes için güneş enerjisi” isimli yeni projesinin, 2024 yılının ilk aylarında hayata geçmesinin beklendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 30 milyon Euro’ya mal olmasının ve 6 bin başvuruyu kapsaması beklenen projenin, küçük ve orta ölçekli evlere güneş panellerinin yerleştirilmesini öngördüğünü yazdı.

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