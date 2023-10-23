“Herkes için güneş enerjisi” projesi 2024’ün ilk aylarında hayat bulacak
Kıbrıs Cumhuriyeti, “herkes için güneş enerjisi” isimli yeni projesinin, 2024 yılının ilk aylarında hayata geçmesinin beklendiği belirtildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti, “herkes için güneş enerjisi” isimli yeni projesinin, 2024 yılının ilk aylarında hayata geçmesinin beklendiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 30 milyon Euro’ya mal olmasının ve 6 bin başvuruyu kapsaması beklenen projenin, küçük ve orta ölçekli evlere güneş panellerinin yerleştirilmesini öngördüğünü yazdı.
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