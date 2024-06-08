Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) elektrik arızaları ile ilgili açıklama yaptı, “Herhangi bir arıza meydana gelmediği müddetçe dönüşümlü kesinti yapılmayacaktır” denildi.

Gönyeli bölgesinde 5 farklı noktada yer altı kablolarında meydana gelen arızalardan dolayı elektrik kesintisinin yaşandığı belirtilirken, ekiplerin arıza olan bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü, arızaların giderildikçe elektrik akımının sağlanacağı kaydedildi.

Kurum ayrıca, Gönyeli'de devam eden elektrik kesintileriyle ilgili de hangi bölgeye enerji verilip verilmediğini şöyle duyurdu:

Gönyeli bölgesinde arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir.

Buna göre;

Koop gaz çemberinden itibaren Güzelyurt yolu ile Gönyeli Atatürk Caddesi arasında kalan ve lefkoşa çevre yolu çemberine kadar olan bölgeye elektrik akımı sağlanmıştır.

Çevre yolunun Batıkent kısmı (yolun güney tarafı), Alayköy sanayi bölgesi, Kanlıköy bölgesi, Alayköy köy girişinde çalışmalar devam etmektedir.

Atatürk Caddesinin her iki yol tarafı Gönyeli Cami’sine kadar olan kısım ve Lazmarin arka bölgesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Artesa ile Zorba petrol arası olan bölgeye enerji akımı yeniden sağlanmıştır. (Gönyeli Atatürk Caddesi’ne giden bölge)