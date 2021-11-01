“Her taraf yanıyordu, bir şey yapamadık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ozanköy’de Pazar akşamı saat 23.00 sıralarında bir evde çıkan yangında, 61 yaşındaki Hüseyin Paul Arabacı yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Pazar akşamı saat 23.00 sıralarında Ozanköy’de Çatalköy Caddesi üzerinde bulunan 36 numaralı evin ikinci katında yaşayan Hüseyin Paul Arabacı, çıkan yangın sonucunda yaşamını yitirdi. Arabacı’ya yapılan otopside ölüm sebebinin "yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi" sonucu olduğu tespit edildi.

Çıkan yangın sonucunda söz konusu ev içerisinde salon ve mutfak kısmı tamamen yanarken, 2 yatak odası ise kısmen yanarak hasar gördü.

Bayram Korkmaz: “Maalesef müdahale edemedik ve adam gözlerimizin önünde can verdi”

Hüseyin Paul Arabacı’nın komşularından Bayram Korkmaz, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı, olayı duyunca hemen koştuğunu aktaran Korkmaz, içeriden sesler duyduğunu ama müdahale edemediğini söyledi.

Korkmaz, o anları şöyle anlattı. “Saat 23.40 sıralarında benim oğlan eve gelip karşı evde yangın var dedi. Telefon falan almadan aniden koşup oraya gittik. Yangını gördükten sonra hemen eşime çağırdım, ambulans ve itfaiyeyi aradı. Ben de yukarıya çıktım. Ev yanarken omuz atarak camı kırdım. İçeride yanan birini görmedim ama sesler duydum. Ama bir şey yapamadım. Çünkü her taraf yanıyordu. İtfaiyeciler geldi yardım etmeye çalışırken merdivenlerden kayarak düştüm ve benim de ayağım kırıldı. Maalesef müdahale edemedik ve adam gözlerimizin önünde can verdi. Biz yangından yarım saat sonra müdahale etmeye çalıştık. Yarım saat içinde zaten abimiz yaşamını yitirmişti. Kendi halinde, yalnız yaşayan, kimseyle konuşmayan sakin bir abimizdi. Sesleri duyan diğer komşular da geldi ama bir şey yapamadık.”

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