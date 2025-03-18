“Her sene dolan Sınırüstü Göleti’nde bile bir damla su yok”

Ebru OSMAN

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki su sorununa dikkat çekerek, su tasarrufunun önemine vurgu yaptı. Bu yıl yağan yağmur miktarının çok az olduğunu belirten Albayrak, yaz aylarında ciddi su sıkıntısı yaşanacağına dair uyarılarda bulundu.

Adanın kuzeyindeki göletlerde ciddi su kaybı yaşandığına dikkat çeken Albayrak, özellikle Sınırüstü Göleti’nde bu yıl hiç su birikmediğini belirterek, suyun bilinçli kullanılmaması durumunda büyük bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğimizi söyledi.

Su kaynaklarındaki azalma karşısında halkın daha bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Albayrak, su tasarrufu konusunda yapılacak çalışmaların etkili olabilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

“Yazda su sorunu yaşayacağımız aşikardır”

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşen Albayrak su tasarrufu elzemdir diyerek YENİDÜZEN’e verdiği özel röportajda “Bu sene yok denecek kadar az yağmur yağdı, sürekli bir su tüketimi içerisindeyiz, bulunduğumuz duruma baktığımız zaman yazda su sorunu yaşayacağımız aşikardır.” İfadelerini kullandı. Ülkemizde bu sene az yağmurun yağdığını ve kurak bir kış ayından geçtiğimize dair vurgu yapan Albayrak, dün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ yaklaşırken, vatandaşlara ülkece yaşadığımız ve büyük sorun haline gelmeye başlayan su sorununa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla bu paylaşımı yaptığını açıkladı.

“Ülkemizde hünkârca harcanan bir su tüketimi var”

Albayrak, ülkedeki su kaynaklarında ciddi bir azalma olduğunun altını çizerek, bu şekilde su kullanmaya devam ettiğimiz takdirde ciddi boyutta susuzluk yaşama riskimizin olduğunu kaydetti. Albayrak, “Ülkemizde hünkârca harcanan bir su tüketimi var, Türkiye’den gelen su kaynağımız ne yazık ki bu harcamalarımıza yeterli bir miktar olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten ciddi bir boyuta susuzluk çekeceğimiz ortadadır, bu susuzluğu gidermek için ve önlem alınması için suyun tasarruflu bir şekilde kullanılmasına dikkat çekmek istiyorum. Su hayattır, tüm canlılar için yaşamsal bir öneme sahiptir” şeklinde konuştu.

Küresel iklim krizine de değinen Albayrak, kış aylarında az yağmur yağdığını ve yağmurun hemen ardından güneşin açmasıyla birlikte biriken suyun buharlaştığını belirterek, yağan yağmurun yeraltı sularını besleyecek düzeyde olmadığı vurgusunu yaptı.

“Her sene dolan Sınırüstü Göleti’nde bile bir damla su yok”

Göllerimizde genel anlamda ciddi bir azalma olduğunu hatırlatan Albayrak, “buna en bariz örnek, Sınırüstü Göleti’dir, bu sene orada bir damla su birikmedi” şeklinde konuştu. Yakın zaman içerisinde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalacağımızın altını çizen Albayrak şu ifadeleri kullandı; “Sınırüstü Göleti her zaman için bir miktar su tutardı ve oradaki sistem gereği kuyularımızı beslerdi. Geçen gün inceleme yapmaya gittiğimizde, bu su Gölet’inde ne yazık ki suyun birikmediğini gördük.” Dedi.

“Ciddi bir kuraklık bizi bekliyor”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki diğer göletlerde de yeterli su miktarının olmadığına değinen Albayrak, “ne yazık ki diğer göletler için de çok su tuttu diyemeyiz. Su tutulan yerlerde de kullanma suyu olarak vermeye çalışıyoruz ki şebekeye olan yükü azaltalım. Ancak ciddi bir kuraklık bizi bekliyor” diye konuştu. Ayrıca ülkemizdeki en büyük su kaynaklarından biri olan Geçitköy Su Göleti’de düşüş olmamasına rağmen, yakın bir zaman içerisinde gölette azalma olacağını öngördüğünü dile getirdi.

“Ülkemizdeki su miktarı ‘SOS’ veriyor”

Su mağduriyetini gidermek amacıyla, Jeoloji ve Maden Dairesinin çalışmalar yaptığını ancak, halk tarafından su tasarrufu yapılmadığı takdirde, yapılan çalışmaların yetersiz kalacağını belirten Albayrak “Güzelyurt ve Beşparmak dağları bölgesi üzerinde sürekli olarak belirli kuyular seçerek orada iki kez rutin kontroller yaptığımız için o bölgelerde de azalma olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Su resmen bize SOS veriyor” diye konuştu.

“Alsancak/Lapta bölgesinde kuyu belirleme çalışmaları yapıyoruz”

Önümüzdeki yıllarda öngörülen mağduriyeti gidermek adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz sorusuna yanıt veren Albayrak, birçok bölgede çalışmalar yaptıklarını şu ifadelerle belirtti; “yerel kaynak arayışlarımızla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir, şu an da Alsancak/Lapta bölgesinde kuyu belirleme çalışmaları yapıyoruz, sosyal medya’da da paylaştığım görseller bu çalışmaların fotoğrafları zaten… Bu bölgede bir kuyu kazacağız, düzenleme, planlama ve lokasyonu hazırlama yapıyoruz. İlk etapta makinelerimizin sığacağı bir alan oluşturmaya çalışıyoruz, sonrasında da sondaja başlayacağız” dedi. Albayrak, “üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz” diyerek “Yedidalga olsun, Doğancı olsun, su akıferlerine sürekli kontrol yapıyoruz. Kuyularda temizlemeler yaptık, çöküntülerin olduğu kuyuları tekrar hayata geçirdik. Çünkü biliyoruz, ileride bu durum ülkemizde büyük bir sıkıntı yaratacak” şeklinde konuştu.

“Ne yazık ki yaptığımız çalışmalarımız takdir edilmiyor ve bu konuda bayağı eleştiri alıyoruz”

Ayrıca, Çatalköy’de açtıkları 80 tonluk su kuyusuna ilişkin açıklama yapan Albayrak, “ne yazık ki bu tarz çalışmalarımız çok takdir edilmiyor bu ülkede ve bu konuda bayağı eleştiri alıyoruz. Ancak biz görevimiz olarak su sorunun önüne geçmek için mümkün mertebe çalışıyoruz. Elimizde olan su tasarruf edilmezse, nereye kadar yetişebiliriz, yetişemeyiz...” diye konuştu.

“Herkesin bilinçli olarak hareket etmesi gerekiyor, su bitmeyecek diye bir şey yok”

Su tasarrufunun yapılması için halka çağrıda bulunan Albayrak, “Suyu bilinçli kullanalım, suyu tasarruf edelim, tek damlanın bile bizim için önemli olduğu noktadayız” diyerek, halkımızın daha bilinçli hareket etmesi için önerilerde bulundu. “Suyu boş yere harcamasınlar, havuz, araba yıkama gibi türlü şeyler için bir ton su kullanılıyor, araba yıkama yerleri artık çok fazla, insanlar arabalarını bu tarz yerlere götürsünler, havuz için de başka alternatiflere gidebilirler. Ayrıca insanlar evlerinde arıtma sistemi kullanarak bahçelerini sulayabilirler. Herkesin bilinçli olarak hareket etmesi gerekiyor, çünkü su bitmeyecek diye bir şey yok” şeklinde konuştu.