"Her iki parti de, ülkelerinde iktidar için yürüyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CTP heyetinin kendilerine gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, her iki partinin dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Siyasete, Kıbrıs sorununa aynı perspektiften bakan, dünyada insanların siyasetten beklentilerine aynı bakış açısıyla çözüm üreten, aynı niyetle siyasete giren insanlar olarak yolumuza devam ediyoruz. Her iki partide son girdiği seçimlerde büyük bir başarıyla çıktı" dedi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde bir yıl içerisinde hem yerel, hem de genel seçim olacağını, Türkiye'de de her an erken bir genel seçimin olasılık dahilinde olduğunu söyleyerek, "Her iki parti de, dayanışma içinde ülkelerinde iktidar için yürüyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, CTP heyetine de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

CTP'den CHP'ye ziyaret