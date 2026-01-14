CTP'den CHP'ye ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret ederek, görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

CTP heyetinde Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ile CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel bulunuyor.