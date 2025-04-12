Her Daim Doğa Dostları grubu Diacora burcu sergi alanı projesi tanıtımına katıldı

Her Daim Doğa Dostları grubu bu sabah Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı rehberliğinde kent müzesi sergi alanlarından birisi olarak tasarlanan Diacora burcu sergi alanı projesinin tanıtımına katıldı.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, Her Daim Doğa Dostları ve Tovad üyeleri tanıtımda hazır bulunurken, projenin ve kente katkı sağlayacak değer katacak tüm projelerin gerçekleşmesi için katkı koymaya hazır olduğu belirtildi.

Tanıtım sırasında burcun içerisine girip ayrıntılı inceleme olanağı da bulduklarını anlatan Şentuğ, böylesi önemli alanlarım kente ortak kazanç sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Şentuğ, “Umarız ve dileriz ki en kısa zamanda kent müzesi projesi gerçekleşir ve bu proje diğer kentlerimize de örnek teşkil edecek oluşur. MAKEMÜD başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’ya bizlere verdiği bilgiler ve proje tanıtımı için çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.