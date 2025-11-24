“Her belediyede tam zamanlı gıda mühendisi şart”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Dr. Beste Oymen, gıda güvenliğinin zabıta kontrolleriyle sağlanamayacağını, uzmanlık gerektirdiğini belirterek, her belediyede tam zamanlı gıda mühendisi istihdam edilmesi çağrısında bulundu.

Oymen, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerde gıda güvenliği denetimlerinin yalnızca zabıta ekipleriyle yürütülmesinin halk sağlığını riske attığını iddia etti.

Hijyen koşulları, üretim süreçleri, çapraz kontaminasyon riskleri, katkı maddeleri, ekipman temizliği, raf ömrü ve alerjen yönetimi gibi kritik konuların uzmanlık gerektirdiğini ifade eden Oymen, bu nedenle gıda işletmelerine yönelik kararların bilimsel verilere dayanması ve yetkin personel tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

Gıda mühendislerinin yokluğunun denetim süreçlerinde ciddi boşluklara yol açtığını, bunun da hijyen hataları, uygunsuz üretim koşulları ve gıda zehirlenmesi risklerini artırdığını kaydeden Oymen, mühürlenen fırın ve geçmişte yaşanan baharat skandalını örnek göstererek, gıda güvenliğinin uzmanı olmadan yürütülemeyeceğini hatırlattı.

“Gıda güvenliği bir tercih değil, sorumluluktur” ifadelerini kullanan Oymen, belediyelerin bilimsel zeminde güçlendirilmesi gerektiği ve halk sağlığının ancak bilimle korunabileceğini sözlerine ekledi.