“Henüz hiçbir şey netlik kazanmadı”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs’a ne zaman geleceğiyle ilgili hiçbir işaret bulunmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs sorunundaki durumun şu an “yaşadıkça umut vardır” ifadesine tam anlamıyla uyum sağladığını ve her şeyin havada olduğunu kaydederek, ne ikinci liderler görüşmesinin, ne DiCarlo’nun adaya gelişinin, ne de yeni geçiş noktaları açılması konusunun netlik kazandığını yazdı.

Gazete, yetkili bir kaynağın, Kıbrıs Türk tarafının Gaziler ve Erenköy’e geçiş noktası açılması konusundaki olumsuz görüşüne rağmen, Haspolat ve Akıncılar’a geçiş noktası açılmasında ısrarcı olmaya devam ettiğini kaydetti ve zorluklara rağmen olasılıkların hala var olduğunu belirtti.

Müzakereciler düzeyindeki görüşmelerin devam ettiğini kaydeden gazete, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs Rum tarafının taleplerini yerine getirme niyetinde olmadığını ve yeni geçiş noktalarının açılmasını isteyenler olduğu kadar istemeyenlerin de olduğunu yazdı.

Gazete, esas cevaplanması gereken şeyin, Türkiye’nin Suriye ve yeni ABD Hükümetiyle kuracağı ilişkiler gibi sorunları varken, geçiş noktaları konusunda ilerleme sağlanması için ne ölçüde manevra alanı bırakmak istediği olduğunu kaydetti.

Haberde, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar’ın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile 7 ya da 8 Şubat’ta görüşebileceğini açıkladığı; ancak kesin tarih vermediği ve bunun da, DiCarlo’nun gelişini geciktirdiği iddia edildi.