“Hem alkollü araç kullandı, hem de polise başkasının ehliyetini ibraz etti”

Güzelyurt yakınlarındaki Mevlevi çemberinde gerçekleşen polis denetimleri sırasında hem 109 mg alkollü araç kullandığı, hem de başkasına ait ehliyetin fotokopisini polise ibraz ederek tutanağı aynı isimle imzalaması nedeniyle tutuklanan zanlı I.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Erdeolhun, olayla ilgili detayları mahkemede paylaştı. Polis, zanlı I.M.’nin 12 Kasım gecesi Güzelyurt yakınlarındaki Mevlevi çemberinde Trafik Şube Amirliği tarafından yapılan trafik kontrolünde 109 mg alkollü içki tesiri altında araç kullanırken tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının yapılan ehliyet kontrolünde yalan olduğunu bildiği halde Takudzwa Brandon

Sıbanda isimli kişinin ehliyetinin fotokopisini gösterdiğini ve polisin kendisine yaptığı alkol test tutanağına Takudzwa Brandon Sıbanda ismini yazıp, imzaladığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını, alkol test tutanağının emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin henüz yeni başladığını, zanlının ülkede ne maksatla ve hangi statüde bulunduğunun tespit edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler ve zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı olduğundan tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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