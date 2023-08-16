"Hellim pazarından silinebiliriz"

Ertuğrul SENOVA

Ambargo altındaki Kıbrıs'ın kuzeyindeki ihracat hacminin yarısından fazlasını karşılayan hellim üreticileri, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin uyguladığı yanlış tarım politikaları nedeniyle pazardan silinme noktasına gelindiğine dikkat çekiyor…

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Kıbrıs’ın kuzeyinde hellim üretimi yapan firmaların ihracat için tek pazarı olan Ortadoğu pazarını Macaristan ve Polonya’nın “ızgara peynirine” kaptırmak üzere olduklarını söyledi.

Çiğ süt fiyatlarına son 6 ayda 3 kez zam yapıldığını, maliyetin yüzde 52 arttığını söyleyen Erden, Macaristan ve Polonya’nın “ızgara peyniri” 5 Dolar’dan piyasaya sürdüğünü, kendilerinin ise 7 Dolar’a alıcı arar konuma geldiğini ifade etti.

Hayvancının artan maliyetlerini karşılamak isteyen Hükümetin doğrudan çiğ süt fiyatlarına müdahale etmek yerine; mısır, soya gibi ürünlerin fiyatlarını düşürme veya teşvik verme yoluna gitmesi halinde bu durumun yaşanmayacağını söyleyen Erden, sütün bir temel tüketim maddesi olduğunu anımsattı, “Enflasyon sepetindeki gıda bölümünün yarısını süt oluşturuyor. Bu zamlar, enflasyona da neden oluyor” dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bu gidişle hellim ihracatı duracak” dedi.

Kamacıoğlu, ülkedeki süt fiyatlarının üç yıl önce dünyadaki süt fiyatlarının yüzde 50 altında olduğunu, ancak uygulanan yanlış politikalar sonucunda bugün fiyatların, pek çok AB ülkesinin üzerine çıktığını vurguladı.

Ekonomik krizin ağırlaştığını ve girdi maliyetlerinin her gün daha da arttığının söyleyen Kamacıoğlu, “Geldiğimiz noktada ihracat lideri olan hellimin ambargolara rağmen zor elde ettiğimiz pazarlara erişimini kaybedeceğiz” dedi.

SÜİB Başkanı Mahmut Erden:

“Hellim ihracı için tek pazarımızı maliyetler yüzünden kaptırmak üzereyiz”

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Kıbrıs’ın kuzeyinde hellim üretimi yapan firmaların ihracat için tek pazarı olan Ortadoğu pazarını kaptırmak üzere olduklarını söyledi.

Erden, bunun nedeninin fabrikalar olmadığını, fabrikaların büyük bir kısmının AB kriterlerini geçmeye yeterli olduğunu, esas sorunun mali konular olduğunu ifade etti:

“Bizim fabrikalarımızın büyük bir kısmı teknik donanım açısından AB kriterlerini geçmeye yeterli. Şu anda 2 firma bu denetimlerden geçti, yılsonuna kadar denetimden geçen fabrika sayısının 8’i bulmasını bekliyoruz. Ama görünen o ki biz bu tescilleri alıp, duvara çalıp bırakacağız.”

“Tek pazarımız olan Ortadoğu’da son 1 yıl kan kaybediyoruz” diyen Erden, “Macaristan, Polonya ve Bulgaristan’da üretilen ve adına “ızgara peynir” denen ürünler, Ortadoğu pazarını işgal eder duruma geldi. Çünkü bizden çok daha uygun fiyata satıyorlar. Örneğin Macaristan’da çiğ süt fiyatı 40 Cent/Dolar, bizde 55 Cent/Dolar. Bu şartlarda rekabet etmemiz imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

“Bir şekilde Avrupa’ya açılsak rekabet edemeyiz”

Erden, kuzeydeki hellim fabrikaların bir şekilde Yeşilhat’tan geçmesi ve Avrupa’ya satış yapabilir duruma gelmesi halinde bile mevcut üretim maliyetleriyle pazarda rekabet edebilecek fiyatlarda hellim satmalarının imkansız olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Biz bugün Ortadoğu’ya 7 Dolar’dan hellim satmaya çalışıyoruz. Ama saymış olduğum AB ülkeleri 5 Dolar’dan pazara giriyor. Ortadoğu’daki insanlar deli mi de 2 Dolar pahalıya hellim satın alsın?”

“6 ayda 3 kez zam yapıldı, fiyatlar yüzde 52 arttı”

Güney ile kuzeydeki çiğ süt fiyatlarının yapılan son zamların ardından eşitlendiğini ifade eden Erden, Ocak ayından Temmuz ayının sonuna kadar toplamda 3 kez olmak üzere yüzde 52 oranında zam yapıldığını ifade etti.

Erden, sütün temel tüketim maddesi ve bir hammadde olduğunu söyleyerek, hükümetin süte zam yapmak yerine, hayvancının yükselen maliyetlerini indirmeye odaklanması gerektiğini ifade etti:

“Hayvancı, üretim noktasında mali açıdan sorun yaşıyorsa; soyanın, mısırın fiyatlarını düşürün, teşvik verin ama süte dokunmayın. Süte dokununca her şey pahalı oluyor. Enflasyon sepetindeki gıda bölümünün yarısını süt oluşturuyor. Çiğ süte 6 ayda 3 zam yaptılar. Özellikle Temmuz’da 2 zam birden yaptılar. Yılın bitmesine daha 6 ay var…”

“40 senede kurulan pazar, 6 ayda neredeyse kaybediliyor”

Hellim üreticisinin uluslar arası piyasada olduğunu, rekabet gücünü kaybettiklerini yineleyen Erden, “Ortadoğu pazarını domine ederken, son 6 ayda pazarın yüzde 30’unu kaybettik. 40 senede kurulan pazar, 6 ayda neredeyse kaybediliyor” şeklinde konuştu.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“Bu gidişle hellim ihracatı duracak”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Bu gidişle hellim ihracatı duracak” dedi.

Çiğ süt fiyatlarının son bir ayda iki kez zamlandığına dikkat çeken Kamacıoğlu, hellimle ilgili uzun süren mücadeleler sonucunda kazanılan marka değerinin kaybedilebileceğine vurgu yaptı.

“Hayvancılık ve süt ürünleri sektörleri için kırmızı alarm çalıyor” diyen Kamacıoğlu, ülkedeki süt fiyatlarının üç yıl önce dünyadaki süt fiyatlarının yüzde 50 altında olduğunu, ancak uygulanan yanlış politikalar sonucunda bugün fiyatların, pek çok AB ülkesinin üzerine çıktığını vurguladı.

“Zor elde ettiğimiz pazarlara erişimi kaybedeceğiz”

Ekonomik krizin ağırlaştığını ve girdi maliyetlerinin her gün daha da arttığının söyleyen Kamacıoğlu, “Geldiğimiz noktada ihracat lideri olan hellimin ambargolara rağmen zor elde ettiğimiz pazarlara erişimini kaybedeceğiz” dedi.

Kamacıoğlu, UBP-YDP-DP Hükümeti’ni alınması gereken tedbirleri ivedilikle almaya davet etti.