Haziran ödemelerinin 465 milyonu maaş, 337 milyonu piyasa borçlarına 

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Haziran ayında toplam 803.349.707,92TL ödeme yapıldığını, bunun 465.417.351,54TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 337.932.356,38TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

1-30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİ PİYASAYA YAPILAN ÖDEMELER

Emekli İkramiyeleri + Temizlik Şirketleri + Müteahhit Kamulaştırma+ Karantina Hotel + İlaç +Tıbbi Medical Öd.: 142.815.244,07

KKTC Elektrik Kurumu Daire Tüketimleri:10.919.752,73

KKTC Merkez B. Muhtelif Bankalardan Borç Ödemesi: 106.000.000,00

KOOP. Merkez Bankası Borç Ödemesi: 20.000.000,00

Doğrudan Gelir Desteği: 9.444.068,00

Turist Taşımacılığı Teşvik Ödemesi: 1.602.500,00

Cypruvex Narenciye Desteği: 732.988,82

BRT Personeli Bayramlık Ödemesi: 826.304,14

Yakın Doğu Üniversitesi Hasta Bakım Bedeli (2019): 5.596.215,83

Navlun + Çiğ Süt Ödemesi: 10.737.010,20

Büyükkonuk Belediyesi Avans Ödenmesi: 400.000,00

PCR Test Kiti Temini: 3.704.400,00

Depozito Emanet Öd.: 9.113.015,82

İstanbul +Ankara Temsilciliği Sağlık Hs Aktarılan: 2.915.616,52

Antalya Başkonsolosluğu İmprest Hs.: 41.200,00

Temsilcilik Turizm Ofisi Gönderilen: 84.040,25

Corona Virüs Kap.Yerel İş Gücü İstihdam Desteği Fonuna Katkı : 13.000.000,00