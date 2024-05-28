Hayvancılarla hükümetin görüşmesinden yine sonuç çıkmadı

Hayvan üreticileri ile Tarım Bakanlığında gerçekleşen görüşmeden sonuç çıkmadı, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, "Hiçbir konuda uzlaşı yok, eylem kaldığı yerden devam ediyor" açıklaması yaptı.

Tansiyonun hiç düşmediği 3 saatlik toplantıda, hayvan üreticilerinden bir heyet, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

Toplantı sonrası konuşan Naimoğulları, "Hiçbir konuda uzlaşı yok, eylem kaldığı yerden devam ediyor" açıklaması yaptı.

Naimoğulları, şöyle devam etti:

"Canlı hayvan verilmeyecek kararımızla ilgili şunu söylemek istiyorum, tüm hayvancılar, bu kurala lütfen uyun. Bu zihniyetle olmaz. Bu anlayış tamam değildir. Anlayış tamamen kendi çerçevelerindedir. Yazıklar olsun. Bakanlara bir şey söylemiyorum. Sayın Kelle onlardan daha kötü davrandı. Bu kadar olamaz... 9 gündür buradayız, her yolu denedik, bir çözüm yok."