Halkın Partisi Genel Başkan vekili Yenal Senin UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümetine dair açıklama yaparak, eleştirilerde bulundu.

Azınlık hükümetine dair, “Hayırlı olsun diyemeyeceğim” ifadelerini kullanan Senin, Yenal Senin’in hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey #Takipteyiz sözü olacak” dedi.

Senin’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“UBP-DP-YDP koalisyonu kuruldu. Böyle bir oluşuma hayırlı olsun diyemeyeceğim. Anti demokratik bir yapıda kurulan, hükümet olmak için her yol mübahtır diyenlerin, iradeyi ayaklar altına alan bu yapıya karşı Halkın Partisi olarak söyleyeceğim tek şey #Takipteyiz sözü olacak.

Atacakları her adımda, alınacak her kararda nefeslerimizi enselerinde hissedeceklerinden şüpheniz olmasın.”